Gloria Camila huye de la tempestad familiar en su coqueto piso de Madrid, donde vive con su novio David

Gloria Camila está viviendo un momento delicado, aunque en su familia, casi todo lo que pasa de unos años a esta parte es convulso. Lo último que la joven ha dicho, a propósito de los vaivenes que se suceden dentro del clan Ortega-Jurado es que se plantea, incluso cuál es su identidad.

"Si alguien se pusiese en mi lugar, creo que me entenderían. Es un poco complicado que me entiendan… He llegado a plantearme si merecía ser hija de Rocío Jurado... He llegado a replantearme esto. Es que me cambio los apellidos y hago una nueva vida en otro sitio", ha llegado a decir la joven, víctima de la desolación.

Ante tanta incertidumbre, Gloria Camila se refugia en el piso que comparte con su novio, David García, en Madrid. Coqueto, luminoso, moderno, decorado a su medida, este dúplex alquilado se encuenta en la localidad de San Sebastián de los Reyes.

Su piso se encuentra en una bonita urbanización con muchas zonas comunes: jardín, pista de pádel y piscina. Ella misma ha compartido las distintas estancias de su hogar, con grandes ventanales y un estilo moderno y actual.

