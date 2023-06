Le Senne, el nuevo presidente de Vox del parlamento balear: "Las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene"

El nuevo presidente del Parlamento de Baleares, el diputado de Vox Gabriel Le Senne, ha abogado en su primera intervención en la Cámara autonómica por "apartar el sectarismo" y por ponerse "al servicio de todos, sin excepción", un discurso moderado y lejos del tono que ha empleado en el pasado en sus mensajes de Twitter.

Le Senne acumula en su cuenta personal de esa red social, en la que se define como "católico" y "liberal", una larga lista de polémicos mensajes en los que arremete contra lo que considera "ideología de género" y también carga contra lo que considera "propaganda LGTBI". Ha llegado, incluso, a cuestionar las partidas destinadas a luchar contra la violencia de género.

En uno de esos mensajes aseguraba que las mujeres "son más beligerantes" porque carecen de los atributos reproductivos masculinos. "Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene", escribió en noviembre de 2020.

Sobre la violencia de género, se preguntó: "¿Es razonable gastar 10 millones de euros por cada asesinato "de género"? Que además no vamos a evitar. Pregunto". Y acto seguido criticaba que se iluminaran de morado edificios públicos: "¿Es lícito iluminar de morado fachadas de edificios públicos en apoyo de una ideología que no comparte buena parte de la sociedad? A mí me huele a totalitarismo".

También llegó a afirmar que bloqueaba "a todos los anunciantes con banderita LGTBI", aunque dijo que no era por una cuestión de homofobia, sino por "aversión al totalitarismo".

Sobre el colectivo gay, también afirmó que ya está "muy normalizado" y defendió que los militantes de Vox están ahora más perseguidos. "Me parece a mí que los gais están ya muy normalizados. Si existe un colectivo realmente perseguido hoy en España, sin duda son los militantes y simpatizantes de Vox", dijo.

Asimismo, aseguró que la ideología LGTBI conduce a la "insostenibilidad demográfica" y pidió "detener el adoctrinamiento de género, LGTBI y climático", a la vez que abogó por "promover en su lugar familias numerosas".

En esa línea, ha sido crítico con la ley Trans y ha defendido que "solo existen dos sexos".