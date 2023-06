Adele revela que ha desarrollado una tiña inguinal durante su residencia en Las Vegas

Adele se ha sincerado con su público en uno de sus últimos conciertos en su residencia en Las Vegas, de la cual le restan aún alrededor de 5 meses de espectáculos. Y eso precisamente no es lo mejor que podrían decirle en estos momentos, puesto que acaba de ser diagnosticada de tiña inguinal precisamente por todos esos shows.

La artista británica de 35 años se está haciendo de oro con esta temporada en la ciudad del estado de Nevada, si bien este tiempo repitiendo una y otra vez la misma actuación han acabado por hacer que desarrolle una desagradable infección de hongos en la zona de la ingle, como ella misma se ha encargado de explicar.

En una de sus pausas entre tema y tema, Adele se puso realmente honesta con su audiencia y les reveló que el diagnóstico de tiña inguinal —que le produce un sarpullido rojo y con picor en ciertas zonas cálidas y a la vez húmedas del cuerpo— se debía a los continuos cambios de vestuario que esa misma noche, por ejemplo, estaba realizando.

La cantante de éxitos como Set fire to the rain, Rolling in the deep o Someone like you les dio la razón principal a su audiencia en el Caesars Palace Colosseum: ella utiliza Spanx, un tipo de faja muy ajustada que le sirve para que todos los trajes y vestidos que utiliza en los conciertos se ajusten a su figura.

"Es un poco vulgar, pero de veras que no sabía que existía", dijo antes de preguntarle al público si ellos y ellas sabían a lo que se refería. "Mi equipo y yo hemos estado hablando de esto antes. Obviamente, cuando hago los espectáculos, uso Spanx para mantenerlo todo dentro y que me quede bien. Y sudo mucho y eso no va a ninguna parte. Así que básicamente me siento en mi propio sudor", añadió.

so are we not going to talk about the “Jock Itch” 💀 pic.twitter.com/Pb7AsVit12 — sal 🪐 (@AdeleServes) June 19, 2023

Esas dos capas de ropa continuas, rozándose con la piel, más el calor producido por la cantidad de focos que tiene el escenario provoca una sudoración masiva. Y esto es lo que le dio a conocer el doctor que consultó en cuanto comenzó a notar que la infección fúngica se estaba desarrollando.

Además, hizo que la multitud se ríese como si fuera una humorista por un doble sentido, dado que al hablar del tratamiento para rebajar la picazón y reducir el sarpullido, aseguró: "Así que ahora mismo soy una atleta y tengo que estar rociándome a mí misma". En inglés, sin embargo, al hablar de rociarse utilizó la palabra squirt, una palabra de índole sexual. "¡No sé por qué diantres he dicho nada de esto!", finalizó.