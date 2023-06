Kiko Hernández se va con sus hijas a Melilla junto a Fran Antón: "Feliz no, lo siguiente"

Después de más de una semana sin aparecer en Sálvame, y envuelto en rumores sobre su vida privada, Kiko Hernández volvió el pasado martes al programa de Telecinco para pronunciarse sobre la presunta boda con Fran Antón y, sobre todo, sobre sus sentimientos.

Aunque ni negó ni confirmó si había habido ceremonia, si puso al mismo nivel de felicidad lo que ha vivido este fin de semana con el momento en el que se convirtió en padre.

Finalmente, contó la 'bomba': "Encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar con mis hijas. He encontrado a la persona que más quiero en este mundo, y esa persona se llama Fran Antón", lanzó, emocionado.

"En septiembre sí me quiero casar contigo", terminó su testimonio, dirigiéndose al dramaturgo. Sus compañeros rompieron a llorar de la emoción, y una gran ovación acompañó a la confesión. El colaborador se casará en Melilla. "Nunca pensé que daría esta noticia en este programa", ha dicho.

Horas después, y en contra de lo que hace habitualmente, ya que es muy celoso de su intimidad, el madrileño compartió la primera foto con su pareja. Lo hizo en su perfil de Instagram, donde aparecen juntos cogidos de la mano.

"Si volviera a nacer… tú serías @franantonlopez", escribió junto a la imagen en la que, además, Kiko apoya su brazo derecho en el hombro de su chico, ambos vestidos totalmente de blanco.

Kiko Hernández. INSTAGRAM

Hace unas horas volvió a publicar algo en sus redes que hace referencia directa a su chico. Y es que, tal y como ha desvelado en sus stories, Kiko ha viajado junto a sus hijas hasta Melilla para reencontrarse con su pareja. "Feliz no, lo siguiente", ha escrito.