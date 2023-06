Kylie Jenner ha recibido una nefasta noticia este jueves, porque una modelo acaba de demandar a su empresa, Kylie Cosmetics, por el impago de un par de sesiones de fotos, lo que sumado al tiempo que lleva esperando ha terminado por ser la reclamación de una cifra altísima: 120.000 dólares.

Según esta demanda obtenida por el portal de noticias TMZ, la modelo colombiana, cuyo nombres es Sasha Palma, afirma que fue contratada para un par de sesiones de fotos para los productos cosméticos de Kylie, siendo el primer acuerdo para un único photoshoot en junio de 2020 a razón de una tarifa diaria de 2.000 dólares.

El segundo acuerdo, bajo las mismas cláusulas y con el mismo salario de 2.000 dólares, tuvo lugar cuando la contrataron para otra sesión de fotos un día de agosto de aquel mismo año —con todo el riesgo que entrañaba por el coronavirus—.

El problema, según explica Palma en la demanda, es que por contrato tenía derecho a recibir el primer pago a principios de julio, pero aún así Kylie Cosmetics no cumplió con la fecha límite y se demoró más de 30 días. Y lo mismo ocurrió con el segundo de los pagos.

Agrega la modelo que, según ella, la compañía de Kylie por supuesto que podía pagarle a tiempo, por lo que entiende que decidieron no hacerlo, reclamándole 60.000 dólares por cada uno de los impagos, lo que hace un total de 120.000 dólares.

El citado medio se ha puesto en contacto con Kylie Cosmetics y un representante ha contestado que a la modelo se le pagaron ambas sesiones antes del NET 45, un límite de 45 días para realizar cualquier pago contractual, así como desde la empresa de la menor de las Kardashian añaden que tienen la documentación que lo acredita.

Según una fuente cercana a Kylie, es muy posible que el agente de la modelo, sin decirle nada, se haya quedado con ese pago o se lo haya retenido, por lo que Kylie no estaría involucrada. Además, también agregan que la modelo más tarde le pidió una carta de recomendación a la compañía y que esta no se la hizo, sin dar más detalles, así como que, a pesar de los intentos de su agencia, no volvieron a contar con ella.