Vicky Martín Berrocal fue una de las invitadas a la fiesta de Ron Brugal en Madrid, un evento donde la diseñadora celebró "la amistad". Así lo demostró la diseñadora con sus declaraciones a los periodistas, a quienes les habló de su relación con personalidades como la infanta Elena.

La exmodelo fue vista recientemente junto a la hermana del rey Felipe VI disfrutando de una tarde de toros en la plaza de Las Ventas de Madrid. Para la diseñadora es una persona "muy agradable, tremendamente simpática, generosísima, divertida".

Martín Berrocal dijo que compartir tiempo junto a la infanta le da "mucha paz". "He coincidido con ella en varias ocasiones. Me gusta su hija, me encanta su hijo, son amigos de Alba, todo bien", se sinceró.

Al evento también acudió la presentadora Eva González, para quien la exconcursante de MasterChef Celebrity tuvo una sbonitas palabras: "Está espectacular, y después tiene un corazón muy bonito, generosa, siempre te da la mano y ella es grande".

Martín Berrocal confirmó además que estará en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, un evento que no se perdería "por nada del mundo". Tanto es así que se está haciendo un vestido "para la ocasión".