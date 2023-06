Continúa la polémica en Twitch: ElXokas y Carola explotan después de ser criticados por defender a Biyín

La nueva serie de Twitch, Bellum, se ha visto eclipsada por una gran pelea entre varios creadores de contenido. Los administradores de la serie, ElXokas y Carola, decidieron expulsar al tuitero Follacamiones y han generado una enorme polémica en redes.

El streamer dio la razón a su chat cuando estos estaban comentando que Biyín era "nazi" o que la había matado en el juego tras "confundirle con un judío". Una serie de bromas que llevan en redes sociales desde que el pasado mes de febrero se reveló el tipo de 'humor negro' que la novia de AuronPlay hacía en Twitter.

Aunque Follacamiones realmente no dijo ningún insulto ni broma, fue expulsado por "bejaciones" en su directo. Algo que no le sentó nada bien y por lo que cientos de compañeros y seguidores salieron a defenderle.

+500 citados y ni un puto clip con el contexto del tema follacamiones y biyin



tuve que buscarlo, aqui el momento

Es evidente que Biyín ya no es plato de buen gusto para muchos en el mundo de Twitch. No obstante, ElXokas y Carola han querido seguir defendiéndola y han aparecido en sus directos muy enfadados.

"Se dijo reiteradamente que no puedes meterte con la comunidad de nadie ni con ningún streamer concreto por causas personales", ha declarado Carola: "No creo que la gente sea tan imbécil para no entenderlo".

Sin embargo, según ha señalado Biyín, parece que ella es la que tiene problemas personales con Follacamiones: "Le tenía bastante asco porque se unió a la funa y llevaba meses acosándome en redes sociales con bromas". De hecho, ha confesado que fue ella la que envió el vídeo a la administración y se quejó.

A última hora de la tarde, tras la creación hasta de un hashtag para devolverle su puesto a Follacamiones, este anunció en su cuenta de Twitter que no quería volver.

bueno pues antes de q salga el xokas a hablar sobre esto en twitch, aprovecho y lo digo yo tambien por aqui. despues de hablar por discord y hablar del tema se me ha ofrecido volver a la serie y he dicho q no, lo digo para q lo sepais antes por mi siendo al q se ha expulsado

"Después de hablar por Discord y hablar del tema se me ha ofrecido volver a la serie y he dicho que no", ha comentado, enfadando todavía más al Xokas, que asegura que eso no es lo que ha pasado.

"Eso no es lo que ha pasado, me he reunido contigo para explicarte por qué estás expulsado de la serie", ha afirmado: "Yo, al haber visto que has sido agradable, gentil y educado, te he dicho por pena que podías volver, pero no era ese el motivo de la llamada"

Además, ha vuelto a defender a Biyín. "¿Me vais a comparar el que a una persona le caiga mal una persona con la otra con lo que ha pasado?", ha comentado, reiterando que las bromas de "nazi" son muy graves.

Lo de Xokas es tan desagradable, tan hipócrita y tan estómago agradecido que da muchísimo asco ver con la prepotencia que habla.

Como trata lo de Follaca y lo de Biyin.

Como trata lo de Follaca y lo de Biyin. pic.twitter.com/u48QD1QlZ4 — Alejandro🌹Ⓐ☭CEO of Comunismo de Lujo Automatizado (@comuflauta) June 14, 2023

"No está equilibrada la balanza. Ella le llama rata y el otro chat entero la está llamando nazi. No se puede comparar", ha continuado defendiendo, en contra de la opinión mayoritaria.

Muchos han querido hoy pedir a Follacamiones que tenga más control de sus seguidores en sus directos, mientras otros alegan que las acusaciones a Biyín son lícitas, después del tipo de mensajes que escribía en Twitter hace una década.