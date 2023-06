Polémica en Twitch: cientos de usuarios denuncian la expulsión "injusta" de un 'streamer' por "faltarle el respeto" a Biyín

Tras su gran polémica en el mes de febrero por el tipo de contenido que hacía en 2013, Biyín vuelve a ser tendencia en las últimas horas por haber 'matado' a uno de sus compañeros streamers en una serie de Rust.

El nuevo evento de Twitch, llamado Bellum y organizado por ElXokas, planeaba reunir bajo el mismo techo a cientos de creadores de contenido. No obstante, parece que los está separando.

Todo ha comenzado cuando uno de los streamers más virales del año pasado, Follacamiones, ha compartido muy enfadado un mensaje donde aseguran que es expulsado de la serie por su "comportamiento con Biyín".

De puta madre, ella puede hacer todo lo q le de la gana y yo hago una broma y se me expulsa, de puta madre colega pic.twitter.com/LJ5NRgZP2b — follacamiones24 (@follacamiones24) June 13, 2023

"Hacer bromas tan personales, molestas y denigrantes es algo que no vamos a permitir bajo ningún concepto en la serie", han escrito. "Ella puede hacer lo que le da gana y yo hago una broma y se me expulsa", ha respondido él muy molesto.

La broma en cuestión tuvo lugar después de que Biyín y Follacamiones se cruzaran en el juego y ella le matara a sangre fría cuando él le dice: "Vengo en son de paz".

Este es el clip que uso Biyin para que sacasen a Follacamiones.



Biyin tuvo que llorarle océanos a los admins en alemán. pic.twitter.com/8o7S2L55C8 — 💮 Echomaniac 💮 (@EchomaniacUwU) June 14, 2023

El creador se queda sin palabras, mientras los comentarios en su chat se descontrola. "Biyín tenía que ser", escriben o "Te confundió con un judío".Él intenta no hacer ninguna broma y añade: "Me ha matado con ganas, eh. Yo no voy a decir nada, lo está diciendo todo el chat".

Al mismo tiempo, Biyín reconocía con discreción que le caía nada bien Follacamiones. "Me voy a callar", comentaba entre risas, para luego añadir: "Cuidado que aquí hay gente muy rata".

Claro porque para nada leer lo que dice el chat y dejar caer despues de matarlo un "me voy a callar " haciendo alusión a que tienes cosas en contra de ese chaval es mucho mucho menos destructivo que hacer bromas sobre que biyin es nazi (literalmente lo era o lo es me da igual) pic.twitter.com/EViZAPHChD — AlvroEdits⚡⡟⣿⡟⡟⣉⣇⡟⣿⡟⡟⣉⣇⡟⣿⡟⡟⣉⣇⡟⣿⡟⡟⣉⣇⡟⣿⡟⡟⣉⣇⡟⣿⡟⡟⣉⣇⡟⣿⡟ (@ChispaZoReal) June 14, 2023

Aunque todo se podría haber quedado en nada, la expulsión del evento ha desatado una gran polémica en redes sociales, con cientos de personas defendiendo a Follacamiones.

"Hemos expulsado a Follacamiones porque no permitimos insultos personales" (no hizo nada)



Todo Twitter reviviendo el tema de que Biyin es literalmente Nazi para defenderlo:pic.twitter.com/eUjpfbGiUM — WidowMak3r (@WidowMak3r) June 14, 2023

Imaginad lo que hubiera pasado en internet y lo que se diría de la organización si en lugar de follaca hubieran baneado por algo así a gente que todos conocemos.



Entiendo una advertencia pero esto es claro abuso de poder. Espero que reflexionen y dejen la hipocresía a un lado. — Yuste (@inyustificado) June 14, 2023

Invitas a la gente mas funable que ha estado en twitch relacionada con el maltrato, acoso y EXPULSAS A FOLLACAMIONES POR 3 COMENTARIOS DE SU CHAT DE 100 VIEWERS



Esto es coña que flipas. Si follacamiones estan ban yo tambien. A tomar por culo la mafia de Twitch https://t.co/8oB4zzKMWM — Anuj (@Anujbost) June 14, 2023

Para empezar, muchos se quejan de que él no es el culpable de los comentarios de sus seguidores. Otros han señalado que hay streamers que han hecho y dicho cosas mucho peores en series así.

Yo solo quiero recordar cuando en los Saw Minecraft Games el chat de ricardo ediciones empezó a insultar de forma machista a Suzyroxx sin NINGÚN tipo de sentido, y evidentemente, no pasó nada.



¿Por qué este doble rasero para medir las cosas? Es completamente ilógico. — Maylen 🌠 (@Maylenchan) June 14, 2023

Las actitudes que SÍ están permitidas en Bellum: https://t.co/I4UM4erPcX pic.twitter.com/fK3ZV12nR8 — Papajoshh (@Papajoshh) June 14, 2023

Además, muchos otros se están quejando de que, después de revelarse el verdadero sentido del humor de Biyín, hayan decidido volver a invitarla.

Biyín ya pidió disculpas hace meses y aseguró que había cambiado. Igualmente, las palabras de los administradores sobre no tolerar "bromas personales y denigrantes" son bastante irónicas en este contexto.

Los seguidores de la serie esperan que, por la presión, dejen volver a Follacamiones al evento con una advertencia. También piden que vuelvan a pensarse antes de invitar a Biyín, que claramente no tiene mucho sentido del compañerismo.