Pedro Pascal cuenta su momento más humillante: "Me escupió, estaba en 'shock'" 

La trayectoria de Pedro Pascal ha dado un salto cuantitativo tras su participación en Narcos, serie a partir de la cual el actor se convirtió en uno de los personajes más aclamados en el mundo cinematográfico. Tanto es así que las grandes actuaciones del chileno lo han llevado a formar parte del cortometraje Extraña forma de vida de Pedro Almodóvar.

No obstante, no ha sido fácil llegar a la cima para el intérprete de Joel en The last of Us. El camino ha sido largo y, a veces, lleno de sinsabores. Es por ello que, ahora, no ha dudado en contar las experiencias más duras que ha vivido antes de alcanzar la fama.

De hecho, en alguna ocasión ha hablado de su exilio en Chile, la ayuda económica que recibió de Sarah Paulson e, incluso, de la ansiedad que sufre en los eventos públicos, cuya única forma de calmarla es llevándose la mano al pecho.

Esta vez, el protagonista de The Mandolarian ha acudido a las charlas de Actors on actors de Variety, donde se ha sentado junto al también actor, Steven Yeun. En este espacio, Pedro Pascal ha recordado una reciente anécdota que le dejó en shock.

El actor ha comenzado relatando que fue un día memorable, ya que en el mismo día tuvo tres incidentes y, además, él mismo ha confesado que los tres fueron su culpa. Sin embargo, se centró en unos de ellos. En un inconveniente que tuvo lugar mientras conducía. "Le bloqueé el paso a una persona. Miré por la ventanilla del coche y había una gran gota de saliva, como si la hubieran puesto ahí con efectos especiales", ha contando, visiblemente impactado.

La hermana del intérprete se encontraba con él dentro del coche y también estaba anonadada por lo que veían sus ojos. El actor, con la idea de transmitir cómo vivió aquel momento, ha añadido que el escupitajo "estaba goteando por la ventana del pasajero". Ante el relato de su compañero, el actor de The Walking Dead ha expresado: "Mierda. ¿Era un salivazo desde el asiento del conductor? ¿Te lanzó un gran escupitajo?".

"Me escupió. Estaba en shock. No me enfadó ni un poco. Me humilló completamente y me dejó helado. Me asustó un poco y me perturbó", ha explicado Pascal. Yeun ha indagado un poco más en el tema y ha reflexionado en que si la reacción pacífica del actor se debía a que buscaba reconocer que esa persona estaba intentando conectar con él de alguna manera.

"Querían que me bebiera su saliva. Me hizo sentir culpable. Estaba como 'Dios, la gente está pasándolo como la mierda", ha sido la respuesta de Pedro Pascal ante la reflexión de su compañero Yeun.