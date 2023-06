El desnudo integral de Alba Carrillo: "Sin filtros, sin condiciones, sin mordazas"

Después de su abrupta salida de Mediaset, y de la cruzada contra el grupo de comunicación, Alba Carrillo ya trabaja en un nuevo proyecto que estrena este mismo jueves.

Se trata de un nuevo proyecto audiovisual que, hace unas horas, ha anunciado en sus redes sociales con una sugerente instantánea. "Me verás sin condiciones, sin filtros, sin mordazas. Mi espacio, mi lugar, mi redención", ha escrito la modelo en su perfil de Instagram, junto a una imagen suya en una piscina y desnuda totalmente.

Se trata de un nuevo canal en Twitch. El episodio 0 se podrá ver este jueves 15 de junio a las 20.30 horas a través de la plataforma de streaming.

Dardo a Mediaset

Hace unos días, la extertuliana de Mediaset lanzó un dardo hacia los altos mandos del grupo, a los que culpa directamente de su salida de televisión.

Tras anunciar que ha ganado la batalla judicial que en su día perdió su madre contra Jorge Javier Vázquez y Mediaset, Alba habló directamente de su despido. "Hay una persona, que es mala como el demonio y la vamos a llamar Whisper, porque está dentro de la oreja de algunas personas. Calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca y dijera una serie de improperios terribles contra mi madre y contra mí", explicó la modelo en sus stories de Instagram.

Sin dar nombres, pero señalando directamente el cargo que ocuparía, y siempre según su versión, Alba aseguró: "Nos tenía un asco que no nos podía ni ver. Y vamos a poner que a Whisper, que no se sabe de dónde salió y era becaria en su día, resulta que le han dado un título. Vamos a poner que ahora tiene el título de entretenimiento. De Whisper a directora de entretenimiento. Ocurre eso y a los pocos días me mandan a mi casa. Pero no pasa nada, porque la justicia es lenta, pero es segura", sentenció, sobre esta persona que, siempre según la modelo, habría sido la causante de su despido.