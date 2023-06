El PP ha dado a conocer este miércoles las listas con las que concurrirá a las urnas el próximo 23 de julio. Las candidaturas al Congreso y al Senado dejan varias claves a nivel nacional, como que Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado de su núcleo de confianza en las papeletas y que reconocidos 'aznaristas' y 'marianistas' vuelven a la primera línea, y otras más locales. Entre las segundas destacan lo que suponen estas listas para la inminente formación del próximo gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Hasta esta mañana la única de los nueve consejeros actuales que entraba en la quiniela de la repetición era Paloma Martín, responsable de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Pero estas posibilidades se han reducido, y casi esfumado del todo, este miércoles, cuando se ha sabido que la consejera ocupa el 'número 3' de la lista del PP al Senado.

La ley electoral establece el régimen de incompatibilidades para ostentar varios cargos. Mientras que está permitido ser concejal y diputado en el Congreso a la vez, así como diputado autonómico y senador; no se pueden acumular las actas de diputado autonómico y nacional ni la credencial de miembro de un gobierno autonómico y el acta de senador. Esta circunstancia convierte en muy improbable la inclusión de Martín en el próximo gobierno de Díaz Ayuso, que previsiblemente se conocerá la próxima semana o a principios de la siguiente.

Si la dirigente del PP madrileño optara por volver a confiar en su consejera, podría darse la circunstancia de tener que cesarla sólo unas semanas después si sale elegida senadora. En todo caso, serán los resultados electorales los que dirán si Martín pasa a formar parte de la Cámara Alta: los 'populares' tendrían que sacar tres de los cuatro senadores de la circunscripción, cuando ahora mismo tiene dos; aunque también cabe la posibilidad de que la lista corra porque a sus predecesores, en este caso Pedro Rollán y Pío García-Escudero, se les otorguen otras responsabilidades. Pero esta es una pantalla que sólo llegará con el transcurso de las próximas semanas.

Lista con muchos 'ayusistas'

La no repetición de Martín deja abierta la posibilidad de la renovación total en el futuro gobierno de Díaz Ayuso, después de que los ocho consejeros restantes hayan anunciado -y consumado en algún caso- que no van a continuar en sus puestos por motivos muy diferentes. Las listas de Feijóo que han trascendido este miércoles no sólo han abierto puertas de salida... también han cerrado algunas de entrada. Porque en la candidatura al Congreso hay nombres de personas a las que la ahora presidenta en funciones ha colocado en puestos de responsabilidad en los últimos años y con los que podría haber contado para su gabinete.

Es el caso de Pedro Muñoz Abrines, que ha sido portavoz del PP en la Asamblea entre 2022 y 2023 y es el 'número 8' al Congreso, o Eugenia Carballedo, que fue consejera de Presidencia, ha presidido la Asamblea y ahora es la '4' al Congreso. En la lista por Madrid también aparecen muchos nombres que Díaz Ayuso colocó en ayuntamientos para el 28-M: es el caso de Noelia Núñez, que fue candidata en Fuenlabrada, o Manuel Bautista, cabeza de lista en Móstoles y de hecho próximo alcalde.

También aparecen en la candidatura Antonio González Terol, que a punto estuvo de cambiar de signo el Ayuntamiento de Alcorcón; además de Paloma Tejero y Lola Moreno, que gobernarán en Pozuelo y Majadahonda, respectivamente, después de ser elegidas por Díaz Ayuso para renovar las listas del PP en estos municipio.

Alberto Escribano, futuro alcalde de Arganda del Rey, o Rocío García Alcántara, que será la primera mujer en gobernar Alcobendas, son otras de las personas designadas por la presidenta madrileña para cargos públicos que ahora van en las listas de Feijóo. Aunque sin duda, la persona que más destaca sobre todos los nombres conocidos esta jornada es Marta Rivera de la Cruz, exconsejera autonómica de Cultura que Díaz Ayuso colocó en las listas de José Luis Martínez-Almeida al Ayuntamiento de Madrid... y ahora es la 'número' 2 de la lista del PP por Madrid.