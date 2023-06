Así es Jake Bongiovi, hijo de Bon Jovi y futuro marido de Millie Bobby Brown

Entre 75.000 y 150.000 dólares. Eso es lo que, según los expertos, ha costado el anillo de compromiso que hoy en día luce Millie Bobby Brown. Quien se lo dio no es otro que su pareja desde que se conociesen hace algo más de dos años, debutando como pareja en la alfombra roja previa a la gala de los premios BAFTA de 2022. Él es Jake Bongiovi.

Nacido en Nueva Jersey el 7 de mayo de 2002 —tiene 21 años, dos más que la intérprete de Sranger things o Enola Holmes—, Bongiovi es fruto de la relación de Jon Bon Jovi con su mujer y novia desde el instituto, Dorothea Hurley. Es el tercero de cuatro hermanos: Stephanie (1993), Jesse (1995) y Romeo (2004).

Tras estudiar en un colegio de Brooklyn, en Nueva York, entró en The Pennington School, una institución académicapara preparatoria para una carrera en la universidad, donde además se aficionó al fútbol. En 2020 llegaría a matricularse en la Universidad de Siracusa, en la Gran Manzana, si bien no regresó para su segundo año y todo parece indicar que no le motivan los estudios porque no se ha planteado su regreso a las aulas.

En cambio, ha preferido centrarse en sus otras dos pasiones. Por un lado, ha emprendido el camino del modelaje, frimando contratos con William Morris Endeavor y, después, con IMG Models, la misma firma que lleva las carreras de las hermanas Gigi y Bella Hadid, Hailey Bieber, Milla Jovovich, Nicola Peltz o Andrés Velencoso.

Por el otro, quiere ser actor, como su futura esposa. De ahí que ya esté en posproducción su debut actoral, Sweethearts, una comedia romántica realizada por la directora y guionista Jordan Weiss y en la que compartirá protagonismo con Charlie Hall, Kiernan Shipka y Nico Hiraga. Además, en febrero de 2023 era seleccionado para Rockbottom, un musical dirigido por Todd Tucker.

Hoy por hoy se desconocen los detalles de la boda, incluida la fecha, si bien varios medios norteamericanos ya se han puesto manos a la obra para intentar descifrar por dónde pueden ir los tiros, siendo el punto de partida la fiesta de compromiso que organizaron Millie y Jake, y en el que la intérprete se decantó por un dos piezas de Giambatistta Valli.