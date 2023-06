El padre de Tupac culpa al gobierno de EE UU de la muerte de su hijo

Aún a día de hoy, que ya han pasado casi 27 años —el tiroteo tuvo lugar el día 7 y la muerte el 13 de septiembre de 1996—, el crimen de Tupac Shakur está etiquetado como 'No resuelto'. A pesar de ya existe múltiples teorías de quién fue la persona detrás de los disparos que acabaron con la vida del rapero, su padre, Billy Garland, ha añadido otra: el gobierno de Estados Unidos.

En una entrevista que ha concedido al canal de Youtube The Art of Dialogue, Garland se ha declarado seguidor de una de las teorías conspiranoicas que colocarían a los dirigentes del país en el punto de mira de sus pesquisas, afirmando que cree de todo corazón que fue desde las altas intancias que se ordenó el asesinato de su hijo.

Quiese sean fans de 2Pac, como era conocido, ya habrán escuchado la historia. Según la versión más extendida, el rapero y otros miembros de su séquito y su discográfica, Death Row Records, se habían enfrentado a Orlando Anderson, otro famoso rapero pero miembro de una banda con la que había bastante rivalidad, después de un combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en Las Vegas. Este habría regresado horas después y seguido el coche de Tupac hasta dispararle.

Billy ha condenado el comportamiento de su hijo esa noche, explicando que Tupac sintió una necesidad de probarse a sí mismo ante el equipo de Death Row y, en especial, ante Suge Knight, fundador y CEO de la compañía, que también estaba en el coche, si bien no fue alcanzado por las balas.

Para Billy, que Knight permitiese que su gallina de los huevos de oro estuviese al frente de cualquier refriega fue un acto totalmente irresponsable, pero se niega a pensar que fuera Orlando el autor de los disparos, ya que ninguna de las pruebas halladas fueron concluyentes.

De hecho, no cree en las palarbas del tío de Orlando, Keefe D, quien lleva años implicando a su sobrino y a él mismo en el tiroteo. De hecho, Billy cree que su autodelación es parte de otro plan maestro. "Bueno, creo que el punto clave es el gobierno", ha asegurado.

"El gobierno le ofreció [a Keffe D] el trato. [Tupac] Estaba siendo seguido por los agentes la noche de su asesinato, como también le estaba siguiendo en Quad Studios. Eso es un hecho bien conocido", ha declarado Billy, quien no ha detallado las razones del gobierno para matar al rapero.

"No conozco a este tipo, a Keffe. Tal vez le obligaron a decir eso para solucionar algunos problemas [económicos]. No lo sé. Solo sé que me pareció un montaje. Alguien le diría que se quedara allí y, con todo el tema de Death Row, hemos llegado hasta lo que tenemos ahora. Pero no creo que él tuviese nada que ver con la muerte de mi hijo. En absoluto", ha finalizado.