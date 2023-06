Gloria Trevi le da a Broncano el número exacto de relaciones sexuales que ha tenido en los últimos 30 días

MOVISTAR PLUS+

La artista mexicana Gloria Trevi visitó por primera vez La Resistencia este martes, donde presentó la canción Medusa: "Es el primer tema que saco como independiente", destacó.

Tras la entrevista, la cantante no se pudo librar de las preguntas clásicas que le hace Broncano a sus invitados en el programa: Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

"No hay suficiente dinero en el banco, tengo dos chamacos en la universidad y soy artista independiente. No tengo ni un millón de dólares porque me gusta invertir y ayudar", aseguró la invitada.

Cuando pasaron al tema de las relaciones sexuales y el conductor del programa de Movistar Plus+ le explicó la puntuación que tenía cada acto, la mexicana empezó a hacer cuentas con las manos.

"Mi marido se va a enojar y no me gusta decir mentiras", exclamó la artista. "Di algo aproximado, no te cuesta nada", insistió Broncano. La mexicana se paró a pensar y le contestó: "16 veces en el último mes".