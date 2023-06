Aitana responde a la pregunta de Broncano sobre sus relaciones sexuales el último mes

Aitana Ocaña fue la última invitada de la semana en La Resistencia, donde charló con Broncano sobre los últimos temas que ha sacado al mercado como Los Ángeles o Las Babys.

No obstante, la cantante no se libró de las clásicas preguntas del programa: Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes. "Si es que en realidad quieres saber la última", le dijo la invitada al presentador.

"Me he comprado otra casa, así que no tengo tanto dinero como la gente cree. Hace dos semanas me saqué el carnet de conducir, pero no me he comprado coche", afirmó.

"Voy a ser la imagen de Smart y Mercedes Benz y me han dejado dos coches, pero he rayado ya uno", admitió intentando evitar la pregunta del sexo.

Dos semanas de carné. Dos coches rayados.



"¿Relaciones sexuales en el último mes? Sabes que es una pregunta que se hace a todo el mundo", señaló el conductor del programa de Movistar Plus+.

La cantante le respondió que "este último mes no tantas porque no he visto... pero estoy contenta", señaló, refiriéndose a Sebastián Yatra, su pareja. "Ha habido menos. ¿Qué digo que luego no vaya a salir en las revistas del corazón?".

"De verdad, este mes he estado más tranquila, pero, por lo general, me gusta... el sexo es una cosa superdivertida y no puede ser tabú", afirmó entre risas.