'Socialité' destapa la supuesta infidelidad de Munir a Andrea Dalmau: "Se besaban delante de todo el mundo"

Desde horas antes de que diera comienzo, este sábado, Socialité, el espacio de Telecinco estuvo cebando una noticia bomba, una última hora que comprometería mucho a un futbolista que se encuentra en estos momentos de vacaciones junto a su pareja.

Los protagonistas, se supo nada más comenzar el programa, eran Munir y Andrea Dalmau, y, según Socialité, el conocido jugador habría sido desleal en su relación.

De hecho, según informó Laura Rollé, reportera del programa, el futbolista está subiendo muchas fotos a su Instagram con su pareja en las últimas horas debido a que se ha hecho eco de la información que iba a hacer saltar las alarmas sobre su deslealtad.

Así, según un testigo con el que ha hablado el espacio de corazón de Telecinco, este habría visto a Munir en actitud muy cariñosa con una chica no es su pareja: "Lo que más me sorprendía es que no se escondían para nada, como si él estuviera soltero. Estaban en un reservado solo para futbolistas, pero mucha gente podía verlos y se liaron igualmente’, afirmó el confidente, que dio el nombre de la chica: se llama Irene, tiene 25 años y es periodista.

"Munir y esta chica se tiraron toda la noche juntos. Al principio estaban más tímidos, pero cuando pasaban las horas, la cosa se iba calentando. No se cortaban nada, se abrazaban y se besaban delante de todo el mundo", señaló este supuesto testigo.

"La discoteca ya tenía que cerrar, porque eran las seis de la mañana. Entonces vi como Munir cogía de la mano a la chica y salían juntos de allí, se fueron los dos en el coche del futbolista", señaló, antes de concluir con otro hecho que llama mucho la atención: "No es con la única chica con la que se besó Munir. Él estaba pletórico con todas las chicas de la fiesta. Al saludarlas, muchas iban a darle dos besos y él lo que quería era dárselos en la boca. Bueno, y se los daba", aseguró el testigo.