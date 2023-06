El presentador peruano Andrés Hurtado dio mucho que hablar hace unos días cuando se hizo viral el vídeo en el que, en directo, despedía al director y productor de su programa por un pequeño error en un guión.

Sin embargo, ahora ha salido a la luz otro vídeo, justo de la anterior edición del programa Sábado con Andrés dedicado a Miss Perú, en el que ya destituyó al director del programa, el mismo que ha vuelto a despedir ahora.

En el nuevo fragmento del formato peruano puede verse al humorista Andrés Hurtado cantando supuestamente en quechua, mientras las aspirantes a miss le observan. Al acabar dice: "Hablo inglés, francés..." y en ese momento se oyen risas en el plató. "Disculpen, señoritas reinas", dice el presentador, que se va a la zona donde están las cámaras.

Allí habla con el director, el mismo despedido hace poco. "El hecho de que seas mi productor no te da derecho a reírte de esa manera porque me estás dejando mal. Si hablo idiomas deja que la gente me crea, no te burles de mí. Te puedes retirar, no trabajas más", le dice.

Lejos de ser el único supuesto caso en el que ha despedido a alguien, en una conexión con Sálvame el propio Hurtado contaba que en otra ocasión despidió en directo a un técnico en directo por un fallo de sonido.

Andrés Hurtado despide al productor en directo durante la gala de Miss Perú 2023 pic.twitter.com/IAuk5KqNaJ — TVMASPI (@sebas_maspons) June 5, 2023 Andres Hurtado tuvo otro momentazo hace un año … ahora va llegando todo pic.twitter.com/CqCHeofFkM — TVMASPI (@sebas_maspons) June 7, 2023

Sin embargo, esta sospechosa coincidencia ha hecho que muchos usuarios de redes sociales duden de la veracidad del despido y se lo tomen más como algo premeditado, sea humorístico o no. "¿En serio es un paripé?", se preguntaba un usuario. "Es flipante el teatrillo", decía otro. "Sí, todo es un espectáculo, no es la primera vez que lo hace y ese productor sigue trabajando allí", afirmaba otra.