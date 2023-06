Andrés Hurtado, el presentador que despidió a un productor en 'Miss Perú', convence a 'Sálvame' para rebelarse contra los directores

Andrés Hurtado, presentador de la gala de Miss Perú, despidió en directo a un productor por haber cometido un error gramatical en una de las preguntas a las concursantes.

"Hay que tener mucho cuidado porque las chicas están nerviosas, y se están jugando un premio. Prácticamente, me dejan de tonto", ha justificado el presentador. Sin embargo, María Patiño le ha explicado: "Lo que hay que tener la capacidad en directo por la trayectoria de subsanar un error".

Por su parte, el peruano ha expresado: "No volverá a suceder. Lo he hecho dos veces y la otra vez la cuento en calidad exclusiva. Hace cuatro meses, en mi programa, la banda sinfónica tenía hasta una cantante que llevaba esperando ese momento hace ocho meses. En el programa no salió el sonido, y se había ensayado muchas veces. Paré el programa y despedí al sonidista".

Algunos de los colaboradores han aplaudido esta decisión, pero no ha convencido a las presentadoras. Por ello, Hurtado ha continuado: "Si sucede algo en directo la culpa es del productor y ustedes son las que dan la cara".

Estas palabras han gustado más a las conductoras del programa de Telecinco, quienes han aplaudido y se han acercado a los directores. Así, se ha acabado la tensión y el plató ha pasado a ser una rebelión. "Ustedes son las estrellas y tienen que hacerse respetar", ha lanzado el presentador peruano.

En mitad de los aplausos, ha continuado: "¡Córtenles la cabeza, a ver quién puede más!". "Ustedes no tienen por qué salvarlos, la gente tiene que ser auténtica", ha reivindicado. "Acabas de originar un caos en Sálvame", ha expresado, por su parte, Pipi Estrada.