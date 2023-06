Jaydy Michel sale en defensa de Alejandro Sanz tras hablar de su estado de salud: "Que se abra y lo diga es de agradecer y de respeto"

Alejandro Sanz se encuentra en uno de los momentos más delicados de su carrera. Como así lo reconocía el propio cantante, se siente "triste y cansado", aunque niega por completo que su estado tenga que ver con su reciente ruptura con Rachel Valdés.

El intérprete ha seguido con su trabajo, y es que actualmente se encuentra inmerso en su gira Sanz en Vivo. Por ello, quien ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus fans ha sido Jaydy Michael, su expareja.

La mexicana no ha podido negar la sorpresa que se llevó al comprobar que el andaluz se abriera con sus fans, pues siempre ha sido muy negado al tema. Por ello, no ha dudado en contactar con él para poder saber cómo se siente.

"He estado en contacto con él y son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Es valiente por su parte", ha explicado la que fuera su primera mujer.

Aunque su romance pusiera punto y final en 2005, entre ambos ha habido siempre una muy buena relación. Por ello, aunque no explica el motivo de su tristeza, sí que ha defendido sus acciones. Para la mexicana, que sea capaz de poder ser sincero demuestra lo "fuerte" que es: "El porqué del malestar no lo sé. Todos pasamos por malos momentos y que se abra y lo diga es de agradecer y de respeto".

Tanto ella como Manuela, la hija que ella y Alejandro Sanz tienen en común, han enviado sus apoyos a Alejandro Sanz tanto en privado como de manera pública. Su hija le pide que sea "fuerte y valiente", mientras que Jaydy le apoya: "Eso es, meditar te ancla al presente. Aquí y ahora. Ya lo dice Manuela... 'fuerte y valiente'".

Pero no solo la mexicana y su hija, Raquel Perera, también ha lanzado un contundente mensaje: "Se encuentra muy bien, él ha sido mi gran amor". De este modo, demuestran el cariño que aún se siguen teniendo y evitan los posibles rumores.