Alejandro Sanz desmiente los rumores sobre su ruptura con Rachel Valdés: "Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella"

Alejandro Sanz se ha pronunciado sobre el goteo de informaciones que afecta a su ruptura con Rachel Valdés. El cantante ha emitido este lunes un comunicado informando que la mala situación que atraviesa "nada tiene que ver" con su expareja, a la que ha mandado un mensaje de apoyo.

"Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas", ha avanzado el cantante, de 54 años, en una historia publicada en su perfil de Instagram.

El artista, que el pasado 27 de mayo anunció que se sentía "triste y cansado", ha subrayado que Valdés, con la que llevaba tres años de relación, no ha influido en su mala racha.

"Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", apuntado, dirigiéndose directamente a Valdés: "Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte".

Varios medios apuntan que fue el cantante quien decidió romper la relación y que Valdés abandonó hace dos semanas la residencia que ambos compartían en Somosaguas (Madrid).

Alejandro Sanz se pronuncia sobre los rumores relacionados con su ruptura. INSTAGRAM / ALEJANDRO SANZ

La relación empezó mal porque se solaparon relaciones", contó Aurelio Manzano en Espejo Público. "Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos. Ella se fue hace una semana y esta semana hace una segunda mudanza", agregó.

La noticia de la ruptura llegó poco después de que el artista admitiera en Twitter que no pasaba por un buen momento: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".