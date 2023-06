El Museo Europeo de Arte Moderno acerca Broadway a Barcelona con un concierto dedicado a sus grandes éxitos

Si te apasionan los musicales y tu sueño es ver uno en Broadway, el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) acerca un poco más esta posibilidad. Este 10 de junio presentan A Broadway Night, un concierto dedicado a los grandes temas del circuito neoyorquino.

Temas como ‘All I Ask Of You’ del musical El Fantasma de la Opera; ‘Bring Him Home’ de Los Miserables; ‘Somewhere’ de West Side Story y, ‘Over the Rainbow’ de El Mago de Oz, serán interpretadas por la soprano Romina Kriger, el barítono Lucas Groppo y el pianista Graham Lister.

Las entradas están disponibles de manera anticipada por la página web del Museo y sino, según la disponibilidad, se podrán comprar en taquilla.

Carrer de la Barra de Ferro, 5; 10 de junio; Entradas a 17 euros; meam.es