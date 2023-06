Aylén Milla, de 'GH VIP', revela los efectos de la quimio por su cáncer de mama y un duro episodio familiar en su última revisión

Aylén Milla y su familia no atraviesan por su mejor momento. La joven, que saltó a la fama tras participar en Gran Hermano VIP, ha utilizado las redes sociales para dar visibilidad al cáncer y, de paso, desahogarse con sus seguidores al explicar cómo se siente en estos duros momentos.

Padece la enfermedad, en concreto cáncer de mama triple negativo, que es bastante agresivo. Y, según ha contado, en una de sus últimas revisiones su madre se ha desmayado al ver los efectos que en ella provoca la quimioterapia.

"Hoy tuve que ver desmayarse a mi mamita en la clínica mientras estábamos dentro de la sala de ecografías mamarias. No pudo con el dolor y perdió la consciencia. Me partió el corazón ver sus piernas doblarse mientras le sostenían las enfermeras. Todo por mí", ha relatado en sus stories.

"Como hija, se me parte el alma de ver a mi mamá y a mi papá sufrir con mi enfermedad. Ver efectos físicos en ellos me destroza. Intentan ser fuertes y yo también lo intento, lloro a escondidas", ha admitido.

Poco antes, la modelo, exnovia de Marco Ferri, admitió haber estado "desaparecida" de las redes en los últimos días debido a la enfermedad. "Me estoy poniendo muy poco maquillaje, porque tengo la piel todavía superirritada. Tuve una semana en donde estuve un poco escondida, un poquito guardada porque tenía los efectos más fuertes que me pegaron, se me hincharon las piernas, me dolían para caminar, hasta que pasaron", compartió.

Además, aseguró que los malestares físicos no habían durado mucho. "Honestamente me duraron dos días y empezaron a aliviar. El médico me dio las pastillas y ya estamos, así que estamos bien y estaremos mejor".