Estos son los conciertos del Primavera Sound que te perderás tras la cancelación de las actuaciones este jueves

El festival Primavera Sound ha anunciado este miércoles que ha decidido suspender los conciertos que se celebrarían este jueves 8 de junio en Madrid debido a la "adversa previsión meteorológica", según han indicado en su página web.

El festival tenía previsto inaugurar la edición madrileña en la Ciudad del Rock en Arganda del Rey con la participación de más de 50 artistas. En concreto, en esta primera jornada actuarían Blur, Halsey, New Order, Darkside, Le Tigre, NxWorries, Anderson.Paak & Knxwledge, Turnstile, Central Cee, Drain Gang, Loyle Carner, Pusha T, Rema, Sparks, Alex G, ALison Goldfrapp, Amenra, Black Country, New Road, Boris, Biult to Spill, Emeralds, Folamour (A/V), Hudson Mohawke, Machine Girl, Off!, Perfume, PinkPantheress, Red Velvet, Self Esteem, Sudan Archives, The Comet is Coming y Yard Act.

A esta lista también se le suman: Abadir Live, Antònim, Blackhaine, Blondshell, Brutalismus 3000, Cabiria, Chica Gang, Come, Flowerovlove, Heather, Heinali, Isabella Lovestory, Jana Rush, Joe Crepúsculo, Joe Unknown, Julia Colom, Jualiana Huxtable B2B Jasss, Karenn, Rhyw Live, Salamanda, Shannen SP B2B Joe Cotch, Slauson Malone 1, Terno Rei y Verraco.

Según han indicado, las personas que tenían entradas para el día jueves podrán hacer uso de ellas el viernes o el sábado y no tendrán que realizar gestiones adiciones. No obstante, en caso de que las entradas no sean utilizadas ninguno de los dos días, Primavera Sound se encargará de devolver el dinero de forma automática "una vez finalizado el festival y a la mayor brevedad posible".