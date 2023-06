Selectividad en Cataluña: superados los nervios del examen de Lengua Castellana con textos de Javier Marías e Irene Vallejo

Los 42.000 estudiantes catalanes que han iniciado este miércoles las pruebas de acceso a la universidad han superado ya los nervios del primer examen, el de Lengua Castellana. Los alumnos han tenido que elegir entre la opción A, que ha incluido un fragmento de 'Tomas Nevison', de Javier Marías y preguntas sobre 'La Fundación', de Antonio Buero Vallejo; y la opción B que ha preguntado sobre 'El infinito en un junco', de Irene Vallejo y preguntas sobre la novela 'Nada', de Carmen Laforet.

Centenares de estudiantes esperaban a primera hora de este miércoles a las puertas de la Facultad de Biología de la UB, donde han entrado de forma escalonada a partir de las 8 de la mañana para evitar aglomeraciones y facilitar la localización del aula asignada. Una imagen muy similar se ha vivido a las otras instalaciones de la Zona Universitaria de Barcelona que también acogen las PAU entre miércoles y viernes.

El primer día es el de más nervios, puesto que los alumnos tienen que romper el hielo con unas pruebas que, para muchos, han sido el horizonte del bachillerato. "Una vez sentados, los nervios ya son otros", ha explicado Gemma Marfany, catedrática de la UB y presidenta de uno de los tribunales: "Los próximos días ya irán muy sueltos".

Estudiantes en la facultad de Biología de la UB este miércoles. EP

"Durante los 50 minutos antes de entrar al examen, no he callado. Estaba un poco nervioso. Ahora que hemos empezado, me noto más tranquilo. Una vez haces el primero, si va bien, el resto van rodados", ha expresado Miguel, alumno de la Escuela Profesional Salesianos de Sarrià al salir del primer examen, el de lengua castellana y literatura.

Miguel quiere estudiar el doble grado de Física y Matemáticas, una carrera con pocas plazas y que desde hace años tiene la nota de corte más alta, y dice que los exámenes que hará estos días son "muy importantes" para poder acceder.

A la cola para entrar en la facultad a primera hora, Santi, un alumno del Sagrat Cor de Sarrià que aspira a estudiar Ingeniería de datos, también se mostraba "un poco nervioso", con "respeto" hacia las PAU, mientras que en su lado, Víctor confiaba en el trabajo hecho durante el curso. En su caso, le gustaría estudiar Ingeniería mecánica, después cursar un máster y acabar trabajando en la Fórmula 1.

Estudiantes hciendo el examen de Selectividad en el campus de la URV. ACN

Formularios anónimos para escoger lengua y botellas de agua sin etiqueta

Cuando se han aproximado las 9 de la mañana, los alumnos, ya en el interior del aula, han escuchado las instrucciones de los supervisores, como por ejemplo apagar los teléfonos móviles y, en caso de llevar botellas de agua, haber arrancado la etiqueta para evitar chuletas.

Encima la mesa, también tenían las etiquetas de los exámenes, los DNI y, al inicio, los formularios anónimos para escoger la lengua de los enunciados con el mismo sistema del año pasado, cuando por primera vez los alumnos concretaron en qué idioma querían hacer el examen a partir de una petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), demanda aceptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los alumnos han marcado si querían todos los enunciados en catalán o bien han escogido prueba por prueba si lo quieren en catalán, castellano o aranés.

La selectividad de este año tiene cifra récord de estudiantes matriculados. Aun así, Gemma Marfany explica que no ha sido complicado habilitar las aulas después de los años de la pandemia de la covid-19, cuando tuvieron que hacer "ingenieria final", puesto que los alumnos tenían que mantener distancias físicas y entonces sí que tuvieron que buscar muchos espacios.

Los alumnos comentan los examenes al salir de la prueba. EP

"¿Berta es un personaje real?"

Los alumnos han salido en general bastante contentos y aliviados del primer examen, el de lengua castellana y literatura. "Parece bastante asequible", ha considerado un profesor de castellano y tutor que, después de la prueba, ha comentado el examen con sus alumnos, nerviosos por conocer las respuestas correctas. "Ahora a por el próximo", los ha dicho antes de que entraran al siguiente examen, el de lengua extranjera.

"Creo que me ha ido mucho mejor de lo que me esperaba. Me parece que me ha ido genial", ha exclamado Martina, también de la Escuela Profesional Salesianos de Sarrià. Martina, que quiere estudiar un doble grado de Ingeniería de sistemas audiovisuales e informática, ha escogido la opción A, puesto que, como la mayoría de sus compañeros, le ha parecido más fácil.

Aún así, algunas preguntas han generado debate. "¿Berta es un personaje real?", se preguntaban los estudiantes entre ellos al salir, con referencia al personaje de 'La Fundación', obra de teatro de Antonio Buero Vallejo. Y la respuesta, ha puntualizado el profesor, es que el personaje de Berta que se ve en escena es una imaginación.