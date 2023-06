Así es la culebra real de California, la especie invasora de serpiente que se propaga por Gran Canaria

La ubicación geográfica y el origen volcánico de las Islas Canarias hacen de estas un gran enclave de biodiversidad en el Atlántico. Entre la fauna terrestre del archipiélago destacan los reptiles endémicos, los cuales se están viendo muy amenazados por un número creciente de especies invasoras. Entre ellas destaca la culebra real de California (Lampropeltis californiae), que ha cambiando su morfología y comportamiento para sobrevivir en las islas.

En los últimos años, la población de reptiles nativos y exóticos como mascotas ha aumentado considerablemente, con una población total de más de 11 millones en los hogares europeos. Su liberación accidental o escape a la naturaleza se ha convertido en una amenaza con un gran impacto ecológico por su afectación a especies autóctonas, según recoge Diario Veterinario.

La mayor especie invasora de Gran Canaria

La culebra real o serpiente rey de California es en la actualidad la especie invasora más preocupante para la isla de Gran Canaria. En el año 1998, en el municipio de Telde, fue la primera vez que se detectó esta serpiente en la naturaleza. En 2007 se confirmó el asentamiento de la población en la zona y se atribuye a la liberación intencionada por parte de sus dueños, o bien, ejemplares escapados de terrarios de la zona.

Desde entonces, se ha ido expandiendo por el territorio insular, de manera prácticamente desapercibida para la ciudadanía, pero no para otros pobladores grancanarios. Estos son los lagartos, lisas y perenquenes nativos de la isla, los cuales se han visto amenazados por este nuevo depredador.

Expansión en la isla

En un plazo de veinte años, la especie se ha asentado en cuatro núcleos desde el norte al suroeste de la isla, lo que indica que está presente ya en la mayor parte de las zonas medias y bajas de Gran Canaria. Según la plataforma #STOPCULEBRAREAL estos núcleos se localizan en:

Núcleo primario (1998): municipios de Telde, Valsequillo, Santa Brígida, San Mateo y Las Palmas de Gran Canaria.

municipios de Telde, Valsequillo, Santa Brígida, San Mateo y Las Palmas de Gran Canaria. Núcleo secundario (2005): municipios de Gáldar y Agaete.

municipios de Gáldar y Agaete. Núcleo terciario (2015): municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Núcleo cuaternario (2018): en el barranco de Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria.

Su capacidad de adaptación propiciada por un clima idóneo y recursos alimenticios abundantes, junto al hecho de que no presenta depredadores naturales en el territorio insular, la ha convertido en una población estable y en expansión en la isla. En Gran Canaria, la base de su dieta son los reptiles endémicos, los pequeños roedores y la aves. Su forma de capturar a las presas es mediante constricción, ya que no es una especie venenosa.

Especies en peligro

Según informó el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), en relación a las investigaciones de Julien C. Piquet, Borja Maestresalas y Marta López Darias, plasmadas en el artículo "Coupling phenotypic changes to extinction and survival in an endemic prey community threatened by an invasive snake" de la revista Scientific Reports, la culebra real de California es la responsable de la extinción local del lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehilini), así como de la reducción notable de poblaciones de otros dos reptiles autóctonos: la lisa de Gran Canaria (Chalcides sexlineatus) y el perenquén de Boettger (Tarentola boettgeri).

Acciones de control

El Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el Gobierno de Canarias, lleva a cabo una serie de planes de actuación para erradicar la presencia de esta especie invasora. Uno de estos proyectos es #STOPCULEBRAREAL, una plataforma de participación ciudadana donde realizan dos tipos de actuaciones complementarias: la búsqueda activa de culebras mediante rastreos diarios en los núcleos de población; y el trampeo, realizado a través de la revisión periódica de las trampas instaladas de forma estratégica.

Además, la colaboración ciudadana constituye una parte fundamental para el control de la culebra real de California. Mediante el Sistema Alerta Temprana el ciudadano puede avisar de la presencia de estas y proceder a su seguimiento o captura. Estos avisos se pueden realizar desde la app STOPCULEBRAREAL, a través del número 608098296 o del correo electrónico info@stopculebrareal.com.