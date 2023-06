Maribel Verdú, en 'El Hormiguero': "Hago de la madre de The Flash, pero no sabía quién era, soy más de Superman"

Maribel Verdú fue la invitada de este martes en El Hormiguero, donde presentó su nueva película, The Flash, cuyo estreno en cines está previsto para el 16 de junio y donde encarna a la madre del superhéroe de DC Comics.

"No sabía quién era, yo prefería a Superman o a Batman. Una amiga mía me regaló un muñeco de The Flash que estuvo conmigo durante todo en rodaje", le contó a Pablo Motos.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, ¡Maribel Verdú! #VerdúEH pic.twitter.com/zI4vcCMx9S — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 6, 2023

Y añadió entre risas que "al hacer este personaje me he dado cuenta de que tengo un gran poder, que puedo dar a luz superhéroes. Es que The Flash quiere volver atrás en el tiempo para evitar la muerte de su madre, que soy yo en la película".

"De todas formas, de pequeña quería ser Superman, quería volar. Llegué a tirarme desde una silla y me abrí la cabeza del golpe. Todavía tengo la brecha", recordó la actriz.