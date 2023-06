Kabir Bedi, en 'El Hormiguero': "Todo el mundo conoce a Sandokán, pero poca gente sabe quién soy yo"

El actor Kabir Bedi, el protagonista de Sandokán, serie de televisión que se convirtió en un fenómeno social en los años 70 en España e Italia, visitó este lunes El Hormiguero.

El intérprete presentó su autobiografía, titulada Historias que debo contar, que está a la venta desde el 24 de mayo, y estará en la Feria del Libro de Madrid desde el 6 al 8 de junio.

"Estoy muy honrado por haber sido invitado por el programa más famoso de España", comentó el invitado. "Es que Pablo Motos es más popular que Sandokán", añadió el indio.

El presentador reconoció que "España se paralizaba cuando sonaba la sintonía de la serie". Bedi comentó que "he escrito mi libro porque todo el mundo conoce a Sandokán, pero poca gente sabe quién soy yo".

"Ese personaje y esa serie me transformaron la vida, me la cambiaron para siempre porque solo se me conocía en la India. Sandokán fue para mí como para Clark Gable su personaje de Rhett Butler en Lo que el viento se llevó".