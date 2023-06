Normalmente, quien gobierna, quien tiene el poder, es el que va a desgana, soplando y arrastrando los pies a los debates. En general, lo hacen porque creen que tienen mucho que perder y poco que ganar. Además, piensan que los 15 minutos de gloria a la oposición que se los dé su tía.

Con todo, “Spain is different”, y aquí es quien manda, es decir, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que persigue al líder la oposición para hacer no un debate, sino que uno por semana. Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, le ha dicho que se calme, que intente rebajar su ansiedad.

Algunos pueden pensar que Sánchez ya sabía que Feijóo diría que nanay del Paraguay, pero que así quedaría demostrado que los populares le tienen miedo y que, por si no fuera poco, también los ciudadanos verían lo poco que les gusta la democracia a los populares. No sé exactamente cómo decirlo, pero en la Moncloa comen algo que les produce ensoñaciones.

Por ejemplo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, dice, sin ruborizarse, que Sumar es un movimiento ciudadano. Sí, señora, como quiera. Es un movimiento ciudadano tan y tan extenso, transversal, exquisito, progresista y, evidentemente, superior a los otros, que lo llegan a conformar 15 partidos políticos. Sí, quince, un 1 y un 5: 15. Y no pasa nada, la señora vicepresidenta segunda continuará diciendo que ella escucha al pueblo y que el pueblo unido le susurró: “Preséntate, dale un puya a Podemos y a Sánchez y consigue ser la primera mujer que llega a la presidencia del gobierno desde que el mundo es mundo. ¡Ahí es nada!

Yolanda Díaz parece que no haya estado en el gobierno, que no forme parte de Podemos, que no haya avalado la fechoría que supone la ley del solo sí es sí.

Todos necesitan que gane el PSOE, pero todos lo quieren enterrar. Y así van de unidos a las elecciones del 23J. ¿Qué puede salir mal?