Naomi Asensi, de 'La isla de las tentaciones', relata su cambio físico a causa de las píldoras anticonceptivas: "Se me notaba mucho"

Naomi Asensi ha vivido una gran cantidad de cambios a lo largo de su vida. Así lo ha contado siempre la que fuera participante de La isla de las tentaciones. Y es que la joven ha respondido a una de las preguntas que sus seguidores más le han hecho.

La joven ha aprovechado el momento para explicar cómo fue su experiencia con diferentes métodos anticonceptivos y cómo su vida cambió gracias a ellos. Como ha destacado, las pastillas que la novia de Adrián Blach tomaba estaban recetadas por su médico de cabecera.

Según ha explicado la joven, para ella, este tipo de medicamentos son una "bomba de hormonas" que se toman "sin siquiera pararse uno a pensarlo". Una opinión que ha concebido tras "muchos años" tomando.

Como ha confesado, debido a su uso sufrió un duro cambio de su aspecto físico. "Yo no había relacionado mis cambios físicos que estaba teniendo con que me tomaba la píldora", ha narrado la valenciana.

En su caso, la píldora provocó que sufriera un gran aumento de peso: "Flipáis. Engordé casi 15 kilos en dos años y yo no me estaba dando cuenta. Se me notaba mucho". Para demostrar los hechos, la joven ha mostrado fotos de aquella época en la que se muestra su antes y después.

Por ello, la influencer finalmente optó por el DIU: "Llevo el de cobre, el de toda la vida, y, el primer mes de llevarlo, adelgacé ocho kilos. Es muy heavy".

"A penas hay unos meses de diferencia entre vídeo y vídeo y yo no cambié en absoluto mi dieta", ha explicado. Además, ha querido dejar claro que con esto no defiende que "ningún cuerpo sea mejor que el otro", y lo que busca es demostrar las diferentes opciones disponibles.

"Y ya no solo a nivel físico, también mentalmente. Yo estaba desquiciada, casi en depresión, siempre muy triste... Noté un montón de cambios cuando dejé de tomar la píldora. Como van poco a poco, no te das cuenta", ha finalizado la joven.