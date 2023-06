Así es Stephen Ira, el hijo transgénero de Warren Beatty y Annette Bening

Es de sobra sabido que Warren Beatty fue uno de los casanovas por excelencia de Hollywood y que estuvo con multitud de mujeres cuando era joven. Se llegó a decir, de hecho, que la única mujer con la que no se había acostado en la Meca del Cine era Shirley MacLaine y solo porque era su hermana —ya mucho más reciente es la demanda que presentaron contra él en 2022 por presunta coacción a una menor para mantener relaciones sexuales en 1973—.

Pero a pesar de esta fama, el eterno donjuán encontró el amor en los brazos de la también actriz Annette Bening, con quien contraería matrimonio en 1992. Ese mismo año, nada más comenzarlo, el 8 de enero, había nacido quien hoy por hoy es uno de los pilares de la familia, de quien ambos progenitores se muestran más que orgullosos. Eso sí, lo hizo con un género con el que acabaría por no identificarse.

Ese día vino al mundo en Los Ángeles, en California, su hijo transgénero: Stephen Ira Beatty. Es el primogénito del matrimonio, quienes siguen juntos desde entonces, si bien luego llegarían otros tres retoños más: Benjamín Beatty, en agosto de 1994; Isabel Beatty, en enero de 1997; y la benjamina, Ella Beatty, nacida en abril del año 2000. Para todos ellos, Stephen Ira es todo un ejemplo, sobre todo por su activismo por el colectivo LGTBI.

Pero empecemos por el principio, dado que fue muy joven cuando supo que era un chico. Stephen se inició en los estudios asistiendo a The Buckley School, para luego ingresar en una universidad privada destinada a la educación superior en Bellas Artes, el Sarah Lawrence College, en Bronxville, Nueva York.

Actualmente reside en esta ciudad, en el barrio de Brooklyn, dado que fue en La Gran Manzana donde aprendió en buena medida a ser quien es, dominando completamente la filología inglesa y su idioma, ya que se dedica a escribir: sus intereses van desde la poesía a la ficción e incluso la performance.

En el año 2006, cuando solo contaba con 14 años, se presentó ante su círculo cercano, entre ellos sus progenitores, como Stephen Ira y como un joven transgénero, iniciando algo que él msmo llamaría más tarde como su "transición social" no solo para convertirse en el hombre que es hoy sino para que lo aceptasen quienes más quería.

De hecho, desde una gran parte de la prensa se dijo que gran parte de su familia y, en especial, su padre, no terminaba de aceptarlo y apoyarle, como sí hacía su madre, y que esto no solo había provocado varios problemas maritales sino que Stephen Ira no se hablaba con Warren Beatty, quien se mostraba "poco comprensivo".

Incluso se llegaron a escribir noticias sobre cómo usaba el apellido Ira, de su abuelo, como forma de camuflar en el centro universitario, uno de los más progesistas del país, que era hijo del actor de éxitos como Bonnie & Clyde, Bugsy, Rojos o Esplendor en la hierba. Sin embargo, cuando se hizo youtuber al cumplir la mayoría de edad, explicó de primeras que su principal enemigo habían sido precisamente los medios.

No solo algunos se habían seguido refiriendo a él por su innombre —su deadname, el nombre que tenía antes de transicionar—, sino que dos en especial le habían expuesto públicamente sin que él estuviese preparado: The National Enquirer dio a conocer que era transgénero; The Daily Mail, a sus 17 años, que era homosexual.

Ya como activista, además, ganó notoriedad también en su faceta de escritor. Sobre todo, gracias su blog Supermattachine y, más tarde, su propia revista de literatura trans, Vetch. Aunque ambas están ya en desuso, le sirvieron en su momento para responder a algunas cuestiones, como ese supuesto odio de su padre. "Estoy orgulloso de ser hijo de quien soy, dos personas que se dedican de forma tan brillante al arte. Pero no quiero que se haga de mis ideas políticas un arma arrojadiza en su contra", apuntó.

Poco después, en una entrevista en 2016, el propio Warren Beatty contestaría a una pregunta de Vanity Fair sobre Stephen Ira: "Es un revolucionario, un genio y mi héroe, como el resto de mis hijos". Antes, eso sí, seguía refiriéndose a él como a una mujer. Hoy en día, sin embargo, Stephen tiene novio: el fotógrafo Chris Berntsen.

Quizá el momento en el que más notoriedad adquirió fue en 2015, cuando habló largo y tendido de la muerte de Leelah Alcorn, una adolescente transgénero de 17 años que se suicidó después de que sus padres, católicos y conservadores de Ohio, la sacasen de la escuela en la que estudiaba tras descubrir que se identificaba como una mujer.

"Una de las últimas cosas que hizo Leelah Alcorn en su vida fue decirle a otra chica transgénero en Tumblr que era hermosa. Es muy confuso que los padres experimenten un ‘duelo' cuando sus hijos resultan ser personas trans. No, tu hijo no está muerto, está ahí y es la misma persona. Lo que han es ganado a un hijo que ahora se siente cómodo como para decir quién es en voz alta. Si no puedes lidiar el tener un hijo transexual, no tengas hijos. Y si no eres capaz de criar un hijo transgénero, no mereces tener un hijo en absoluto", tuiteó.