Una marca compra el videoclip de Leticia Sabater y somete a votación si publicarlo o destruirlo

Hace unos días la cantante Leticia Sabater sorprendía a sus fans con un misterioso anuncio: el lanzamiento de su último videoclip y canción del verano, Barbacoa al punto G, era cancelado.

Por entonces, la artista no podía dar muchos detalles, pero ahora ha salido a la luz el motivo de ese retraso en el lanzamiento. Leti había llegado a un acuerdo con una conocida marca de aperitivos de maíz para que dependa de ellos si el tema ve la luz o no.

Esa marca está sometiendo a votación entre sus seguidores en redes sociales si el videoclip se publica o si es destruído y nunca ve la luz. "Soy valiente y me gusta arriesgar y sorprender, así que acepté el reto", decía Leticia Sabater en su Instagram.

"Hago un llamamiento a todos mis fans para votar y poder compartirlo" decía la artista. Tenemos el nuevo videoclip del verano de Leticia Sabater y vamos a hacer con él… lo que votéis", advertían desde la marca, que adelanta que el viernes 16 desvelarán el resultado final.

Entre los comentarios de los usuarios que votaban, la mayoría de los cuales sí querían el videoclip, al menos por el momento, había quien lo apoyaba así: "¿quién puede haber que vote que no hayan más obras de arte como los videoclips de leti?" o "a mí me gusta mucho, me hace reír, me entretiene y me divierte, como dice la chica del vídeo, es una Reina".