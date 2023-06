Vodafone regalará un teléfono a los usuarios que cambien su línea móvil a la compañía hasta el 31 de julio

Vodafone ha anunciado una promoción veraniega disponible hasta el 31 de julio a través de la cual regalará un teléfono a los usuarios que cambien a la compañía su línea móvil y contraten una tarifa 'Vodafone One Ilimitada Max' (desde 56,4 euros mensuales) o superior, según ha informado el operador en un comunicado.

En concreto, los usuarios que realicen la portabilidad de su línea móvil a Vodafone recibirán de manera gratuita un Samsung Galaxy A04S o un Xiaomi Redmi 12C, si bien también estará disponible la opción de recibir un descuento de 120 euros para la adquisición de un 'smartphone' nuevo.

En concreto, el regalo del terminal o el descuento para la compra de uno nuevo estarán asociados a la migración de la línea móvil con la contratación de las tarifas 'Vodafone One Ilimitada Max', 'Vodafone One Ilimitada Dúo' (70,6 euros al mes) y 'Vodafone One Hogar Ilimitable' (97,2 euros al mes).

La primera tarifa incluye una línea móvil con llamadas y datos ilimitados a máxima velocidad 5G, fibra a 600 megabits por segundo (Mbps), Vodafone TV con 30 canales (o un descuento de 5 euros en los packs 'Seriefans', 'Familyfans', 'Serielovers' o 'Familylovers'), una segunda línea con 200 minutos y 15 gigabytes (GB) y un decodificador de Vodafone TV por 56,4 euros al mes.

En tanto, la tarifa 'Vodafone One Ilimitada Dúo' incluye dos líneas móviles con llamadas y datos ilimitados a máxima velocidad 5G, fibra óptica a 600 Mbps, Vodafone TV con 60 canales y packs de Vodafone TV con HBO Max y Amazon Prime o Disney+ y Amazon Prime, con decodificador Vodafone TV 4K incluido por 70,6 euros al mes.

Asimismo, 'Vodafone One Hogar Ilimitable' incluye dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y datos ilimitados a máxima velocidad 5G, fibra óptica a 1 gigabit por segundo (Gbps), Vodafone TV con decodificador 4K, 100 canales y suscripción a HBO Max, Disney+ y Amazon Prime, además de los servicios 'OneNumber' y 'Secure Net Family' por 97,20 euros mensuales.

Terminales de gama media y alta

"En este periodo promocional también destacan terminales de gama media y alta con los principales beneficios de Vodafone Flex: pago a plazos sin intereses, Re-estrena y seguro móvil Vodafone Care", ha detallado la compañía.

Así, estará disponible el Samsung Galaxy S23 Ultra por 25 euros al mes durante 36 meses (tres años) al asociarlo con la tarifa 'Vodafone One Ilimitada Dúo', mientras que con el servicio Re-Estrena los usuarios tendrán un descuento de 625 euros adicional al entregar su antiguo dispositivo y comprar este modelo. A ello se suman seis meses gratis del seguro Vodafone Care.

También estará disponible el Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ por 5 euros al mes durante 36 meses (tres años) al asociarlo con la tarifa 'Vodafone One Ilimitada Dúo', mientras que con el servicio Re-Estrena se conseguirán 365 euros de ahorro adicionales al entregar su antiguo dispositivo y comprar este modelo. "Además, se llevarán 4 meses gratis del seguro Vodafone Care", ha añadido la empresa.