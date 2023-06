El Primavera Sound cierra la edición de 2023 de Barcelona con 253.000 asistentes, 317 conciertos y un 52% de público extranjero. En la primera edición del nuevo formato del certamen, con un fin de semana en Barcelona y otro en Madrid, la dirección del festival se ha reafirmado en la nueva etapa y ha explicado que se ha registrado un descenso de público respecto al pasado año.

De media, cada jornada del festival ha contado con 65.000 asistentes y se ha producido una “nacionalización” del público, con menos asistentes internacionales, especialmente británicos. La organización del Primavera Sound también ha aplaudido la nueva distribución del festival que "mejora" el flujo de personas.

La nueva disposición de los escenarios, las barras y la zona de descanso ha generado una experiencia "cómoda y fluida" para el visitante, según la dirección del festival. "El hecho de dejar de trabajar en Sant Adrià comportaba un reto de concentrarlo todo en el Fòrum y esto se ha resuelto de manera brillante", ha comentado uno de los directores, Alfonso Lanza, que ha concluido que "el festival es más compacto, con distancias más cortas".

El recinto del Fòrum tiene un aforo de 80.000 personas, pero en promedio ha habido unas 65.000 personas. De hecho, en esta 21 edición del Primavera Sound no se ha realizado 'sold out'. Para Lanza, no es "preocupante" no haber agotado las localidades porque la media de 65.000 personas por día "es la cifra que buscaban". El impacto económico del festival en la ciudad de Barcelona se estima que ha sido de unos 150 millones de euros.

Según datos del festival, la primera jornada del pasado jueves contó con unas 54.000 personas, la segunda de este viernes con 68.000 y la de este sábado, 70.000 personas. Respecto a la jornada inaugural, contó con unas 20.000 personas, el Primavera en la Ciudad con 15.000 y el Brunch Electronik, 25.000 visitantes.

Sobre el descenso del público internacional, Lanza ha constatado que les “ha hecho daño" la celebración de la Fórmula 1. También ha dicho que tienen constancia de un descenso del público británico como consecuencia del aumento de los costes de vida y del incremento de precios de aviones y alojamientos.

Respecto a la jornada inaugural gratuita han abierto la puerta a replantearse el formato y hacer pagar "un precio simbólico". Lanza ha lamentado que "sabe mal que casi 6.000 personas con invitaciones no aparezcan y, en cambio, haya 9.000 personas que hubieran querido venir". Por todo ello, ha defendido que pagar un precio simbólico por acceder a la jornada inaugural podría ser "una alternativa".

Respecto al formato, la dirección estima que el actual “es el que conviene a la ciudad y a nosotros”, y han descartado que el Primavera Sound recupere el anterior formato, con dos fines de semana en Barcelona.