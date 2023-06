Entrevista

Arde Bogotá no solo es el sueño hecho realidad de cuatro amigos -Antonio, Dani, Pepe y Jota- que se fraguó en 2017 en un pub una noche cualquiera. Ahora, algo más de un lustro después, significa ya uno de los proyectos de rock en español más sólidos de nuestro país.

Un proyecto que se ha fraguado también en esos viajes en carretera desde su Cartagena natal hasta Madrid o cualquier otro destino de la península para hacer lo que más les gusta hacer: tocar en directo. Como homenaje a ese "casi mantra" nace Cowboys de la A3, su segundo álbum de estudio tras su debut con La noche, que se lanzó en 2021. "Tenemos continuamente la imagen de cerrar los ojos y ver carretera, y eso es por lo que, de repente, ha aparecido este disco", cuenta la banda a 20minutos.

Cada canción de este álbum representa un trayecto a alguna parte: viajes de huida, hacia la fiesta, al pasado, al olvido, a la venganza o al sexo, pero siempre con ese sello personal de la banda que los lleva a ser comparados nada menos que con Héroes del Silencio. "Son palabras mayores. Nosotros, por lo general, nos mantenemos al margen y simplemente vamos a nuestro rollo, que es hacer las canciones que hemos querido hacer", se desmarcan.

"Seguramente, el rock and roll no es la música mayoritaria ahora, no es lo mainstream, pero se mantiene y siempre se mantendrá, porque hay algo en ver a un tipo con una guitarra encima del escenario que no ocurre en ningún otro espectáculo o experiencia vital", defienden, sobre el lugar que ocupa este estilo musical en la actualidad. "No creemos que nosotros seamos un oasis, simplemente somos parte de los que siguen en la travesía del desierto. Siempre habrá nómadas y bereberes", rematan.

Pese a todo, no huyen de las etiquetas. "A nosotros nos gusta y utilizamos como bandera la etiqueta de banda de rock, porque es muy útil sobre todo para la gente que no nos conoce, pero, al final, las etiquetas son el resultado de intentar ponerle nombre a algo muy difícil de nombrar. ¡Que nos pongan las que quieran! En este disco hay canciones de rock, pero también otras muy pop, inspiradas por el folk, más experimentales o incluso un trozo de bossa nova", detallan los murcianos.

Arde Bogotá, durante su entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

El álbum ha dado joyas como Los perros, donde hablan del destino, algo muy presente en la idiosincrasia del grupo. "Nunca he creído realmente en él, pero sí que es verdad que un día monté una banda con estos señores y, de repente veo mi orla de la guardería y me doy cuenta de que está uno de ellos. ¡Flipa! Estábamos unidos desde los 4 o 5 años y no lo sabíamos", cuenta Pepe, uno de los integrantes de la banda "Hay un toque espiritual muy guay en Arde Bogotá. Al final no deja de ser como el paradigma contrario a la libertad, porque el destino es lo contario a ella, pero, al mismo tiempo, asumir que hay cosas que no se pueden cambiar o inercias que te llevan hacia algo también te pueden hacer disfrutar del camino y cabalgar la ola. Si hay un destino, ojalá se porte bien con nosotros".

Es aquí donde aparece el lado más emocional del grupo, que conduce a una de sus mejores canciones, que da título al disco. Porque los rockeros también tienen su corazoncito. "Sí, claro", ríen. "En este disco hay más momentos melódicos que en el anterior, pero mirados desde la perspectiva de una banda. Igual que sabes cómo eres vestido, sabes también cómo desnudarte. Tienes que tener claro quién eres".

Quizá eso, junto a otro buen puñado de valores como la estética, el potente directo o la música que fabrican, han hecho que conquisten a una buena legión de fans. "Como artistas debemos pensar que la clave son las canciones", defienden, no obstante. "Si las cuidas, ojalá tengas ya la base para que todo empiece a andar".

Arde Bogotá Grupo musical de rock alternativo español. Antonio García (voz y guitarra), Dani Sánchez (guitarra), Pepe Esteban (bajo) y José Ángel Mercader (batería y percusión) son Arde Bogotá. Tras un EP y varias canciones, el grupo lanza su primer disco, 'La noche', en 2021. Ahora publica' Cowboys de la A3', que contiene 'singles' como 'Los perros' o 'Qué vida tan dura'.

Llegados a este punto, solo queda despejar una de las principales incógnitas del grupo. ¿Por qué, si está fundado en Cartagena, Murcia, se llama Arde Bogotá? "Porque el primer sitio donde sonó nuestra música fue en Bogotá. Eran nuestras primeras demos. Así que, como homenaje a ese primer sitio donde alguien nos dijo que eso estaba bien, pusimos el nombre de Arde Bogotá. Y ahí sigue". Y seguirá. Al menos hasta que el público quiera, y parece que sí. "Muchas veces, antes de un bolo, pensamos que con suerte aparecerán 200 personas. ¡Y resulta que luego hay 3.000 o 10.000!". Pues larga vida al rock.