Un programa experimental implanta una renta básica de 1.600 libras mensuales para 30 personas en Inglaterra

Un programa experimental asignará una renta básica de 1.600 libras (unos 1.856 euros) durante dos años a 30 personas en dos poblaciones de Inglaterra, Jarrow (centro) y East Finchley (Londres), para estudiar los efectos sobre sus vidas.

La iniciativa parte de un centro de estudios, Autonomy, cuyo director de investigación, Will Stronge, ha destacado que se trata de "una cantidad sustancial". "La renta básica universal es para cubrir las necesidades básicas, pero queremos ver qué efecto tendrá esta asignación incondicional en la salud mental y física de la gente, si eligen trabajar o no hacerlo", ha indicado Stronge en declaraciones al diario The Guardian.

"Nuestra sociedad va a necesitar algún tipo de renta básica en los próximos años dado el alboroto que suponen el cambio climático, los avances tecnológicos y la transición industrial que tenemos por delante. Por eso contar con pruebas es ahora muy importante para preparar su aplicación a nivel nacional", ha explicado.

Además se cuenta con un grupo de control que no tendrá ese ingreso para supervisar su situación en ese periodo. Los participantes serán seleccionados aleatoriamente de entre un grupo de voluntarios. El 20% de las plazas están reservados para personas con discapacidad.

"Todas las pruebas apuntan a que aliviará directamente la pobreza y mejorará la vida de millones de personas: los beneficios potenciales son sencillamente demasiado grandes para ignorarlos", ha añadido Stronge.

Los defensores de esta renta básica universal destacan la seguridad económica que proporciona a toda la población y argumentan que solucionaría la inseguridad del mercado laboral. Sin embargo, los detractores alegan que supone un gasto enorme y muchos solo aceptarían que fuera un ingreso selectivo.

Otros proyectos similares están ya en marcha en lugares como Gales, donde se está pagando 1.600 libras mensuales durante dos años a las personas jóvenes.

En 2020 más de 170 diputados pidieron al Gobierno la implantación de una renta básica universal "para que todo el mundo tenga el apoyo económico necesario para mantenerse" durante la pandemia.

El año pasado el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, defendía que "ha llegado el momento" de ese ingreso mínimo. "Una renta básica universal es un cimiento sólido para que todo el mundo pueda tener una vida segura y deje de preocuparse por todo", argumentó.