Un mensaje alarmante, bancarrota y crisis sentimental... Alejandro Sanz vive sus días más difíciles

Alejandro Sanz no está pasando por su mejor momento. Lo anunció él mismo el pasado 27 de mayo, cuando se abrió con sus seguidores y compartió que no estaba bien y que se sentía "triste y cansado". Días más tarde, salían a la luz diversas informaciones que podrían explicar la etapa complicada que esta atravesando.

Tras sincerarse sobre su estado de salud, el madrileño recibió cientos de mensajes de apoyo que agradeció unos días más tarde. "Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas", publicaba al asegurar que, a pesar de todo, seguirá adelante con la gira que tiene prevista.

Y está cumpliendo. En la noche de este viernes, el intérprete de Corazón Partío dio el primer concierto de su tour 'Sanz en Vivo', que ha comenzado en el pabellón Navarra Arena de Pamplona y se extenderá hasta el 3 de agosto con un total de 15 fechas.

Precisamente, en el concierto quiso mandar un mensaje concreto al público: "Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere". "A estas cosas nunca intentemos buscarles un porqué, no es por nada ni por nadie", añadía, haciendo referencia a su estado de salud.

"Es un agujero que se te hace aquí (se señala el pecho) de repente y no sabes muy bien por qué... y desde este agujero aquí en el pecho os quiero dar las gracias, por estar ahí y por entenderme", se dirigió al público, que le respondió con una ovación llena de emoción.

La primera alerta: el mensaje en Twitter

"No estoy bien", publicó Alejandro en el que sería el primer signo de alerta sobre su crisis emocional. "No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", continúa el texto.

En el mismo mensaje, el artista aseguraba que estaba esforzándose por mejorar y recuperarse, pero daba a entender que no estaba siendo fácil. "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil".

Este mensaje que preocupó a todos sus fans, quienes no dudaron en mandarle su cariño y apoyo al cantante. Muestras de afecto que Sanz no ha dejado pasar, puesto que ha reaccionado a decenas de mensajes que sus seguidores le han dedicado.

De este modo, tres días más tarde compartía otro mensaje: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito".

Podría estar en bancarrota

Esta semana, después de que Alejandro se sincerara en redes, diferentes medios de comunicación señalaban que el cantante podría estar en bancarrota tras haber sido estafado, presuntamente, por un amigo íntimo y ahora debía una cantidad elevada de dinero.

En este sentido, el periodista Antonio Belchi, afincado en Miami, explicaba en Espejo Público que "esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha". Así, advertía que el artista, junto con otra compañía, deben un total de 7,3 millones de dólares.

"Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares", manifestó Belchi. Otro colaborador del programa, Nacho Gay, agregó que hace años Sanz descubrió un "agujero muy grande" en sus deudas, que estaba relacionado con su anterior representante.

"Él tenía sus cuentas en manos de un administrador, de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba muy mal y los tribunales le condenan a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto", aseguró el periodista.

"Hay un agujero de 15 millones de euros en esas empresas. Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones de euros. De repente, en esas empresas de Alejandro Sanz, hay un problema de liquidez enorme que, poco a poco, han ido solucionando con la venta de la casa de Miami, de la casa de la Finca... Pero aún sigue dando sus coletazos porque hace poco se volvió a reestructurar esa empresa otra vez. No creo que esta sea la razón fundamental por la que Alejandro Sanz esté mal porque esto viene desde hace siete años", añadió Gay.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés rompen su relación

La última información conocida que afecta directamente a la vida de Sanz ha sido una de las más inesperadas: el madrileño y Rachel Valdés dan fin a su relación después de tres años juntos. Así lo anunciaba la revista ¡Hola! que recoge fuentes cercanas que señalan que la crisis sentimental tuvo su punto álgido hace dos semanas.

Al parecer, el desgaste en la convivencia y una diferencia de opiniones habría llevado a la pareja a tomar caminos distintos, lo que acabó con la arista cubana abandonando la casa en la que ambos vivían, junto a todas sus pertenencias.

Por otro lado, la anterior pareja de Sanz, Raquel Perera, con la que tiene dos hijos, valoró en Espejo Público la situación del cantante: "Creo que es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo, reconocerlo para poder curar cualquier cosa que quieras. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. También me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión, porque no es lo mismo".