Álvaro de Luna sigue los pasos de Laura Escanes y da el salto a la televisión

Después de que Laura Escanes hiciese sus pinitos en televisión como concursante de El Desafío, ahora ha sido su novio, Álvaro de Luna, quien ha dado también el salto a la pequeña pantalla al aparecer en el último programa de Tu cara me suena.

El cantante ha participado en la décima gala de Tu cara me suena junto a Jadel, que tuvo que imitarle al haberle tocado el reto 'Original y copia', en el que los participantes del programa tienen que actuar cantando junto al artista a quien imita.

"Tienes ese punto de respeto con el artista, pero él quedó contento y creo que nos puede salir algo bien hecho", comentó Jadel antes de salir al escenario.

La actuación de los dos sorprendió al jurado del programa y consiguieron levantar al público, que no paró de bailar desde sus asientos la canción Juramento eterno de sal, cuyo videoclip ha sido recreado sobre el escenario.

😋 @JADELOFICIAL siempre se supera incluso con un artistazo como Álvaro de Luna.



¡Qué difícil y qué perfección!



¡Un 12 te mereces! 👏#TCMS10, sigue el directo en @ATRESplayer ➡️ https://t.co/nWWoRCPygJ pic.twitter.com/yTTYSmt4iP — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) June 2, 2023

Al terminar la actuación, ambos se fundieron en un abrazo y Álvaro de Luna no tuvo más que palabras de admiración hacia su compañero.

"Lo he visto increíble a él. Creo que lo ha hecho impresionantemente bien. Nos parecemos bastante. De hecho, se lo he dicho antes, en el momento en el que me ponga un poco malo con la voz, que me sustituya, que lo hace súper bien", ha bromeado.

Además, el artista ha aprovechado su paso por la televisión para hablar de su segundo disco, sobre el que ha dicho que "saldrá dentro de muy poquito, a finales de verano".