Laura Escanes ha hablado en su pódcast Entre el cielo y las nubes, sobre la infidelidad y lo ha hecho con su amiga, otra influencer, Violeta Mangriñán. A pesar de ser un tema prohibido o tapado para muchos, Laura ha querido sincerarse y contar su propia experiencia. Sin revelar de qué relación se trata (hace poco se separó de su marido Risto Mejide y ahora está con el cantante Álvaro de Luna), la influencer ha confesado que se enfrentó a una infidelidad y que a pesar de asegurar que jamás la perdonaría, finalmente sí lo hizo.

"Yo siempre decía: No voy a perdonar una infidelidad, y la perdoné", ha dicho categórica. A pesar de revelar este secreto, no ha querido contar qué pareja le había sido desleal. Su invitada le ha dado la réplica y ha dicho que ella también ha perdonado una traición por parte de su pareja. "Yo, la única infidelidad de la que he sido conocedora, la perdoné. En este caso, mi relación había empezado en uno de los realities más vistos de este país, estaba expuesta desde el principio. Fue al mes de salir de esa burbuja y había dudas por su parte porque no se fiaba mucho de mí y, yo no sabía por qué, y él se dio un beso con alguien. Si hubiera tenido relaciones sexuales con la chica, creo que no hubiese podido perdonarle. Tuve que hacer un trabajo personal y ver si merecía la pena perdonarle y ha merecido la pena", explicó detalladamente Violeta.

Al menos, la exconcursante de Supervivientes ha reconocido ser ella misma infiel. "Yo he puesto los cuernos siempre, menos con las dos parejas conocidas que he tenido, y me han perdonado".

Durante su apasionante charla, también hablaron del amor verdadero. "¿Crees en el amor para toda la vida?", se preguntaban las dos influencers y compañeras. "Yo quiero creer que sí. Si tengo una relación, voy a muerte y lo hago pensando que es para siempre", comenzó diciendo Violeta.

"Si empiezas una relación pensando que la vas a acabar, déjalo", añadió Laura. A lo que respondió Violeta: "Ojalá siempre esté con Fabbio. Si me dieses un papel para firmarte estar toda la vida con él, lo firmaría. Cada día es más difícil creerlo, pero ahora te digo que sí". Y zanjaba: "Yo lo veo muy complicado, la gente tiene miedo a enamorarse. A mí me gustan las relaciones que se quieren para toda la vida. Con una persona a la que no amo, podría tener mil rolletes, pero con la persona a la que amo, padre de mi hija, no sería capaz".