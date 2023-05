Laura Escanes toca fondo: "La ansiedad y el pánico no se pueden elegir"

Laura Escanes anunció este jueves por la noche que tuvo que verse obligada a cancelar su asistencia a un evento en Madrid tras sufrir un ataque de ansiedad. "Lamentablemente, hay cosas que no se eligen", avanzó la influencer, de 27 años.

La empresaria explicó en sus historias de Instagram que nunca había renunciado a un compromiso de trabajo "a 24 horas de ir". "Siempre soy muy profesional y valoro mucho el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cualquier organización", apuntó. Sin embargo, llegó el momento de hacer una excepción, porque "la ansiedad y el pánico no se pueden elegir".

"Si me seguís habréis visto que estos días he estado un poco ausente", reconoció Escanes, que dejó todo su trabajo atado porque sabía que estaba llegando a su "límite". Desafortunadamente, no fue suficiente. "Esta semana he petado", lamentó.

"Llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar. A veces intento llegar a todo y estas semanas han sido muy intensas, de mucho trabajo y mucha tensión acumulada. Por recomendación y por decisión propia he decidido priorizar mi salud mental. Los que sufrís de ansiedad y ataques de pánico sabréis de qué os hablo", rezan las siguientes líneas del texto.

Escanes admitió que se sentía culpable por no acudir al evento, pero que, sin embargo, su salud es lo primero. "Hoy era imposible asistir. Y, aun así, la presión y la culpa sigue dentro de mí por no poder dar lo que otra gente espera de mí, incluso en mis peores momentos", dijo, zanjando su mensaje con un toque optimista: "Siempre me quedo con lo positivo y he recibido apoyo y empatía". La influencer agradece que la organización del evento comprendiera su situación.

En una publicación en Instagram, la modelo compartió asimismo una fotografía de sus vacaciones en Menorca, asegurando que por aquel entonces se sentía un poco más tranquila. "De cuando estaba feliz en mi lugar favorito del mundo", escribió, recibiendo una oleada de apoyo y cariño por parte de su comunidad de seguidores.