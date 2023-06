Los problemas para Isabel Pantoja no dejan de sucederse. A la deuda que tiene con Loli, la quiosquera, se ha sumado la decisión del Ayuntamiento de Fuengirola de retirarle el permiso de explotación de Cantora Kopas, un establecimiento que llevaba un tiempo abandonado y que estaba siendo objetivo de actos vandálicos.

Este viernes, Isa Pantoja se ha sentado en el sofá del Club Social de El programa de Ana Rosa para tratar de aportar un poco de luz al asunto y saber cómo se encuentra la tonadillera con respecto a la decisión de la autoridad malagueña.

Sin embargo, la joven no ha podido revelar nada: "La verdad es que es la primera noticia que tengo. Yo no le voy a preguntar a mi madre. No le voy a preguntar, encima, por malas noticias porque también hay rumores por lo de Anabel, que han dicho que no se habla con ella. Todo es malo y la verdad es que no le he preguntado".

"Sé que mi madre está bien, pero no le voy a preguntar por esto. Por lo que yo sabía, es verdad que el restaurante se lo quitaban dentro de un año y estaba destrozado ya. Digo yo que arreglarlo para que lo vayan a quitar... Supongo que habrá pensado eso, pero lo desconozco", ha agregado Isa.