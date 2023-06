La percepción del cambio climático como "seria amenaza" disminuye al 83% y sube al 40% la opinión de que es tarde para frenarlo

La preocupación por el riesgo que supone el calentamiento global es mayoritaria entre los españoles y alcanza al 83% de la población, aunque en los últimos años se está detectando una ligera disminución de esta percepción. A la inversa, crece la opinión en España de que ya es tarde para luchar contra él, algo que piensa el 40%, según una encuesta que concluye que el 61% de la población cree que el Gobierno no toma "las medidas necesarias para proteger el medio ambiente".

Estos son los resultados a nivel nacional que arroja una encuesta mundial sobre la situación financiera de los ciudadanos realizada por WIN International entre casi 30.000 personas por todo el mundo y de la que en España se ha encargado el Instituto DYM, que para ello hizo 1.006 entrevistas online entre el 13 y el 23 de octubre de 2022.

La cantidad de españoles que cree que ya es demasiado tarde para frenar el cambio climático ha crecido en dos años del 28 al 40%. Henar de Pedro

El estudio señala que la concienciación sobre el riesgo que supone el calentamiento global es elevada, llega hasta el 83% de la población. Pero, comparado con los dos últimos años, queda reflejado que esta percepción ha ido disminuyendo progresivamente desde 2020, la primera vez que esta encuesta preguntó por esta cuestión.

Hace tres años, el porcentaje de quienes creían en España que "el calentamiento global es una seria amenaza para la humanidad" era el 88% y hace dos, en 2021, el 85%. Ven más gravedad los hombre que las mujeres (85% frente a 82%) y las personas más mayores que los adultos. Por franjas de edad, los más concienciados (86% cree que es una "seria amenaza) tienen más de 65 años, después entre 46 y 65 años (84%), posteriormente los más jóvenes, de 18 a 35 años (82%) y por último, con un 81%, quienes tienen entre 36 y 45 años.

Al mismo tiempo, el estudio refleja un también ligero aumento del pesimismo con el que la población afronta la lucha contra el cambio climático. El 40% de los encuestados cree que "es demasiado tarde para frenar el cambio climático", menos de la mitad pero más que en 2020 (28%) y que en 2021 (35%).

La percepción entre hombres y mujeres es similar (un 41% entre ellas y un 39% entre ellos cree que ya es tarde) y el desánimo cunde más entre la población de menor edad. En la franja de 18 a 35 años, el 52% cree que es tarde, seguida de los que tienen 36 a 45 años, un 46%. El optimismo repunta a partir de los 46. Entre esta edad y los 65 años, no cree que sea demasiado tarde el 57%. A partir de 65, el 63%.

El 61% cree que el Gobierno no toma medidas para proteger el medio ambiente. Henar de Pedro

La transición ecológica ha ganado un creciente peso en los últimos años, con una Vicepresidencia del Gobierno para ello y creciente interés también por parte de los gobiernos autonómicos pero eso no ha evitado que, en octubre de 2022, una mayoría de encuestados en España creyera que "los gobiernos no toman medidas necesarias para proteger el medio ambiente". Según el sondeo, el 61% dijo estar en desacuerdo con esta afirmación, el mismo porcentaje que en 2021. La diferencia con ese año es que disminuyó un 2% -del 35 al 33%- la proporción de personas que dijeron sí estar de acuerdo, porque aumentó la de personas que no saben o no contestan.

En este caso, las mujeres se mostraron más confiadas en las medidas del gobierno -un 34% frente al 57% dijo que no se toman las necesarias- que los hombres -31 y 64% respectivamente-. Por edad, los más desconfiados fueron entre los 36 y 65 años -un 65% que no ve medidas necesarias-, después los mayores de 65 (55) y finalmente entre los 18 y 35 años (56%).

La tónica general

Los resultados de la encuesta en España no son muy diferentes a las conclusiones a nivel mundial o a escala europea. Para empezar, porque la preocupación por el medio ambiente o las "eco-catástrofes" solo lo es para el 1% de los consultados -el mismo porcentaje en España-. Sin embargo, esta empresa demoscópica lleva tres años -2020, 2021 y 2022, cuando se realizó esta última encuesta- preguntando específicamente por la percepción que tienen los ciudadanos sobre este asunto como amenaza, sobre las posibilidades que creen que se puede revertir y qué piensan de las medidas que toman los respectivos gobiernos en favor del medio ambiente.

Como en España, la tendencia a nivel mundial es que en los últimos años ha disminuido ligeramente la percepción de la amenaza, que no obstante sigue siendo muy elevada, mientras que aumenta el pesimismo con respecto a las opciones para frenar el calentamiento global. También lo hace la percepción de que los gobiernos no hacen lo suficiente.

También a nivel mundial el 83% de los encuestados cree que el calentamiento global es "una seria amenaza para la humanidad" -el 82% en Europa- y el pesimismo sobre las posibilidades de frenarlo es un poco superior, porque el 45% de los encuestados a nivel mundial -44% en Europa- cree que ya es demasiado tarde, frente al 40% en España. En cuanto a si los gobiernos toman las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tomado en conjunto todas sus regiones, el total en el mundo está más conforme. El 39% cree que sí toman las medidas necesarias y el 55% no están de acuerdo con esa afirmación, seis puntos menso que en España y nueve que en el conjunto de Europa.

Economía familiar y guerra

Dejando a un lado el medio ambiente y el calentamiento global, la encuesta deja claro que "la principal preocupación global por el futuro" entre los ciudadanos de cualquier región tiene que ver con "la economía personal" o "del hogar", que un 30% pone en primer lugar, un 31% en España.

Los españoles, sin embargo, discrepan de la segunda preocupación mayoritaria para cada uno de los países, que tiene que ver con "la economía de mi país" o la "situación económica" -23% a nivel mundial y 20% en España- y entre los españoles tiene más peso "la guerra" -10% a nivel mundial y 23% en España-. Esta preocupación española por "la guerra" supera a la que se registra en toda Europa, el 18%, la región donde se encuentra Ucrania.

Llama también la atención que la preocupación por "epidemias sanitarias", en tercer lugar con un 11% en todo el mundo, es mayor en Asia (19%), donde antes de la Covid se dieron más virus respiratorios, y menor de la media en Europa (7%) y en Estados Unidos (6%). En España se sitúa más cerca de la media mundial con el 10%.