Noemí Salazar revela que desde hace años padece de otosclerosis: "No oigo nada"

Noemí Salazar ha desvelado uno de sus mayores secretos. Por primera vez, la integrante de Los Gipsy Kings ha confesado que ha perdido gran parte de su capacidad auditiva debido a que, desde hace años, padece de otosclerosis.

A través de un post en su cuenta de Instagram, la exconcursante de Gran Hermano VIP ha revelado que sufre severos problemas de audición. "Padezco de una enfermedad en el oído medio, otosclerosis", ha escrito en la publicación. Un problema que, según ha contando, iría empeorando con el paso del tiempo y con sus embarazos.

Y así ha sido. La hija de Raquel Salazar ha expresado que a raíz de su último parto, en el que trajo al mundo a Antonio, su audición empezó a agravarse. "Desde que he dado a luz no oigo prácticamente nada. Y es algo que en el día a día se me estaba haciendo muy, muy difícil", ha manifestado.

Con el fin de contrarrestar la enfermedad auditiva que padece, la pareja de Antón Suárez ha acudido a una clínica para ponerse audífonos. "He decidido poner fin porque últimamente lo estoy pasando mal", ha admitido la influencer, quien ha decidido hablar de ello públicamente con el fin de dar "normalidad a estas situaciones".

En el post, la exconcursante había expresado que su sordera le impedía hacer frente a su día a día con normalidad ya que apenas entendía, por ejemplo, a las cajeras en los supermercados. Sin embargo, aún así, Noemí Salazar no era consciente de lo mal que estaban sus oídos hasta que le realizaron varias pruebas.

No obstante, la madre de Mimi ya cuenta con aparatos auditivos por lo que, ahora, no puede estar más feliz. De hecho, en el vídeo que compartió en Instagram, al oír bien por primera vez, no pudo evitar contener las lágrimas. "A partir de ahora estos aparatitos me van a acompañar siempre", ha dicho en el clip con gran alegría.