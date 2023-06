El 'zasca' de Miguel Ríos a Raphael, en 'La Resistencia': "No creo que sepa lo que es el bádminton"

Miguel Ríos visitó este jueves La Resistencia para presentar su nuevo libro-disco: Rock & Ríos & CIA, 40 años después, que cuenta con colaboraciones de Rosendo o Javier Bardem, y que saldrá a la venta el próximo 2 junio.

"Cuando empecé en la música, no podía decir que tenía novia porque las fans huían; con los años, no me dejaban expresar mi tendencia política. Me he pasado la vida reprimido y siempre me he preocupado por gustar al público", comentó el artista.

Miguel Ríos: " Nos decían que no podíamos decir que teníamos novia. Y, cuando evolucionamos un poco, nos decían que no dijéramos la tendencia política. Todo el tiempo reprimido." pic.twitter.com/6uDaA6yaKO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 1, 2023

También recordó una anécdota con la recientemente fallecida Tina Turner: "Era el año 1979 y fui a un programa a Toronto a cantar El himno de la Alegría. Ella era la estrella del programa de variedades al que estábamos invitados y me tocó presentarla. Le caí bien por ser de Granada".

Cuando Miguel Ríos presentó a Tina Turner.



A TINA TURNER. pic.twitter.com/I4KlKGTXpx — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 1, 2023

Broncano le comentó a su invitado: "Me gustaría que fuéramos pareja de deporte en algo. ¿Por qué no jugamos a algo tú y yo contra alguien?". Ríos le contestó: "Ya soy un anciano para el deporte, voy a cumplir 79 años".

"¿Jugamos un bádminton? Retamos a otra pareja de presentador y cantante", le dijo el conductor del programa de Movistar Plus+. "Es dificilísimo, yo jugué en Inglaterra", señaló el cantante.

"Podríamos jugar tú y yo contra Roberto Leal y Raphael", comentó Broncano. Pero Ríos admitió que "Raphael pienso que no va a aceptar porque creo que no sabe ni lo que es el bádminton".

"Tiene una basta cultura porque le conozco, pero ese deporte... no sabe que existe. Algo que sea fuera de él, no sabe que existe", confesó el invitado, provocando las carcajadas del público y de Broncano: "Miguel Ríos tirándole un beef a Raphael, esto no me lo había visto venir".