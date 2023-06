Grison habla de su problema de salud en 'La resistencia' y acaba enseñando el trasero para demostrarlo: "Lo tengo como un babuino"

En La resistencia puede pasar de todo: lo mismo el invitado entra a plató montado en una tirolina que Broncano le pide que orine en directo. Y no solo los entrevistados se unen a la espontaneidad de este formato de Movistar+, sino también los músicos como Grison.

Así pasó este miércoles en el programa, cuando el presentador recordó en directo el problema de salud que estaba teniendo el beatboxer en su trasero.

"Tengo el culo muy mal. Tengo el culo como un puto babuino, estoy preocupado", declaró el artista. "Ayer me duché y se me cayó la piel como si me estuviera convirtiendo en un puto reptiliano".

Tuit serio.



¿Tiene que ir a urgencias Grison por esto que le ha salido en el culo? pic.twitter.com/p8ENc0odrR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 31, 2023

"Es jodido, ¿eh?", destacó Grison. Entonces, David Broncano le pidió mirarlo para saber si se podía mostrar en cámara. "No es broma, esto es una movida", dijo el presentador.

"Yo creo que me estoy poniendo muy fuerte y es del rozamiento", bromeó el músico. "El glúteo está tan fuerte que ha roto la piel", se sumó el cómico.

Broncano preguntó en alto si había algún dermatólogo entre el público que pudiera mirarle su problema, y provocó las risas de los presentes. "No es gracioso, esto es muy desagradable", añadió el presentador.

Entonces, Grison se puso de espaldas frente a la cámara, se bajó levemente el pantalón y enseñó su dolencia para que la viera una chica que era enfermera que estaba entre el público.

"Eso es principio de úlcera, grado uno", aseguró la sanitaria y le recomendó que se echase "ácido graso", pero le dijo que no era necesario que fuera al médico.

Me leería el libro pero intentaría ir también al médico para curar esa herida, Grison. Por si la lectura falla. @ClaraLago1 pic.twitter.com/22cBZBwDXD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 31, 2023

Lo cierto es que, después, entró Clara Lago, que acudió para presentar la serie Clanes, de Netflix, y le enseñó el trasero para que opinara. "Me suena a que tienes que ir a ver a que te vea un profesional", le dijo.

La actriz, que aseguró ser fan de terapias alternativas, le recomendó que se preguntara por qué le ha salido ese problema: "Pregúntate '¿a qué me obliga y qué me impide?'". "Me obliga a sentarme mal", se rio él.

Por último, la invitada le recomendó que también fuera al médico, algo que también secundaba Broncano, pero él se negó: "Al médico no voy a ir".