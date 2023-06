Belén Esteban anuncia su futuro próximo: ir a 'El Chiringuito' y decidir si acepta la oferta de "plataformas muy importantes"

La colaboradora televisiva Belén Esteban lleva ligada a Sálvame desde sus inicios y a Telecinco desde aún antes. Ahora, con el fin del programa de las tardes se ve en la tesitura de plantearse su futuro laboral, que, según dijo en el podcast de YouTube Club 113, pasa por tomárselo con calma.

Esteban aseguró que no se va a alejar de la pequeña pantalla. "La tele no la voy a dejar, porque me gusta. Trabajaré menos días, pero no dejaré la tele. Nos merecemos un descansillo después de tantos años", explicaba.

"Me voy a dedicar a mi empresa [de alimentación], iré a algún programa de televisión, me haré dos o tres exclusivas al año en alguna revista... pero con tranquilidad", decía la colaboradora sobre su futuro laboral.

Pero además, según aseguraba, tiene "ofertas en plataformas muy importantes. Me encanta lo digital, pero yo ahora mismo estoy en Sálvame", aseguraba.

Además, aunque no sea una salida laboral, o quizá sí, habrá un cambio de cadena pronto pues tuvo un encuentro con Josep Pedrerol en una fiesta y quedó en ir un día a El Chiringuito de Jugones, en Mega, que es de la competencia, Atresmedia.

"El hombre fue encantador. Y yo, que me encanta el fútbol, soy del Atleti a muerte, le dije que tenía que ir a su programa. Voy a ir, voy a ir. Está muy bien el programa. Lo ve un mogollón de gente y me alegro por ellos, me gusta verlo", aseguraba Belén Esteban.