La cita de Jesús en 'First Dates' le deja plantado sin conocerle

Este miércoles, Jesús acudió a First Dates en busca del amor, pero su cita no le dio la oportunidad ni de conocerle, ya que decidió no acudir y dejar plantado al comensal.

"Cuando me miro al espejo me encanta lo que veo, sinceramente, no es egocentrismo, es sinceridad. Trabajo mucho mi cuerpo y estoy muy orgulloso de ello", le contó el jienense a Laura Boado.

También comentó que "en el amor me ha costado un poquito abrirme porque soy exigente y no he tenido buena suerte. Me gustaría enamorarme porque creo que tiene que ser una experiencia muy bonita y enriquecedora".

Boado le dijo: "Seguro que la encontramos esta noche". Pero se equivocó, ya que nada más comentarlo, sonó el teléfono del restaurante: "¡Qué pena! ¿Ha pasado algo? ¿Por qué no puedes acudir?", le preguntó la camarera a Ainhoa, la cita de Jesús.

Laura Boado, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Tú te lo pierdes porque el chico es súper majo y súper mono, la verdad", señaló la gallega. Tras colgar, se dirigió a la barra para informar al soltero de lo que había pasado: "No puede venir, pero no ha dicho por qué".

El entrenador personal le contestó: "Coño, qué mala suerte. Qué mal, estoy un poco frustrado". Boado le dio la oportunidad de dirigirse a las espectadoras que quisieran tener una cita con él.

"Estoy buscando una chica que se complemente bien conmigo, que tenga aficiones, motivos para vivir, una pasión... Que sea simpática, cariñosa, alegre...", explicó Jesús.

Jesús, en ‘First Dates’. MEDIASET

También señaló que la chica que quisiera tener una cita con él "tenga un cuerpo proporcionado, bonito. Y, si eres tú, bienvenida seas". Por su parte, él ofrecía: "Muchos ratos buenos porque soy una persona sincera y cariñosa, conmigo no se van a aburrir".

Y concluyó diciendo: "Todo pasa por algo y la próxima vez será la definitiva. Me siento contento, ha pasado lo que tenía que pasar, no dependía de mí y acepto el presente tal y como viene".