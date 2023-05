Álex, sobre su cita en 'First Dates': "Me ha dejado tirado, se ha ido"

En First Dates todo puede suceder, y no sería la primera vez que vemos que un comensal se queda solo ante la espantada de su cita en el restaurante del amor.

Eso fue lo que se temió Álex este martes en su velada con Yolanda. Pero nada más lejos de la realidad, ya que la granadina lo que hizo fue irse al baño para llamar a su padre.

Minutos antes, el sevillano fue recibido por Carlos Sobera a las puertas del local, donde el presentador bromeó con el vestuario del soltero: "Esa chaqueta, ¿es peruana o boliviana?". Álex le contestó que "no lo sé, pero parece una cortina".

"Soy un tipo al que le gusta mucho el cachondeo y mi filosofía de vida es decir a todo que sí. Me gusta cuidarme, pero no demasiado porque me encanta comer", reconoció.

Álex y Yolanda, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita, Yolanda, comentó que había estudiado Bellas Artes, pero que encontró su camino como diseñadora web. Al ver a Álex, la granadina reconoció que "me suelen gustar más los chicos morenos".

Durante la cena intentaron encontrar aficiones comunes, pero mientras que ella era una enamorada del senderismo, él era todo lo contrario: "Soy de asfalto, soy de ciudad y no tengo ni chándal para ir al campo", admitió Álex.

Yolanda, en 'First Dates'. MEDIASET

En un momento de la velada, Yolanda se marchó al baño a llamar a su padre, pero tardó tanto (o se le hizo muy larga la espera al comensal), que el sevillano se preocupó: "Me ha dejado tirado, se ha ido", pensó.

Yolanda volvió, pero prefirieron no tener una segunda cita porque coincidieron en que la chispa no había saltado entre ellos: "Algo romántico no, pero para irnos de verbena, sí", concluyó Álex.