Raquel Perera ha escrito un libro, en forma de carta, dirigido a los hijos que tuvo con el cantante Alejandro Sanz, Dylan, de 11 años, y Alma, de 8. El volumen, titulado Para que no te olvides (Espasa), ha salido hoy a las librerías y recoge, desde que ella era joven, recursos, herramientas, pensamientos y sensaciones que le pueden servir a sus hijos para que crezcan con responsabilidad, pero reconociendo, también, el valor de las emociones.

La pareja, que se casó en 2012, tras el nacimiento del mayor de sus hijos, se separó hace tres años. Raquel, que había sido la representante de Sanz antes que su mujer, tardó un tiempo en recuperarse de la ruptura, aunque admite haber encontrado por fin la serenidad necesaria para encontrar su liberación como mujer y como persona.

Por ello, ha podido centrarse en darle forma a esta idea editorial que Raquel califica como una especie de testamento vital, que quiere dejarles a sus hijos para cuando necesiten de sus experiencias, entre las que sobrevuela su dolorosa separación de Sanz.

A pesar del golpe que supuso para ella este hecho, Raquel califica a Alejandro Sanz como un gran amor en su vida, al que siempre va a desear lo mejor, según ha confesado en la revista Hola.

La autora se sirve de la experiencia y de la memoria para explorar su interior en forma de consejos, recomendaciones, enseñanzas y claves necesarias en la vida. Como dice Raquel en el libro, "para que transmitamos a nuestros hijos la necesidad de ser, más allá de lo que el mundo exterior les reclame o les exija. Que manejen la fortaleza y la sensibilidad a partes iguales y que trabajen por la solidez interior. Que puedan vivir siempre, soportándose a ellos mismos con compromiso y determinación".

A través de sus propias vivencias y de manera didáctica, Raquel muestra "las herramientas y los valores fundamentales para entendernos a nosotros mismos, ganar autoestima y poder ser la persona que queremos ser, nuestra mejor versión".

La exmujer de Sanz y sicóloga de profesión, habla también en este libro de autoayuda de la necesidad de reconectar con nosotros mismos. Libertad, sentimientos, tristeza, valores, amistad, felicidad, familia... son muchos de los conceptos que expresa de manera cercana Perera, para que sus hijos los exploren.

He querido hacer el libro más bonito del mundo para vosotros. Con él quisiera tocar el alma pura de vuestro destino

Raquel Perera, que vio cómo su exmarido iniciaba una relación nada más terminar con ella con la artista cubana Rachel Valdés, dice que no sólo no le guarda rencor a Sanz, sino que "cuando a una persona la consideras tu familia, padre de tus hijos, no hay finales, hay transformaciones. Yo a Alejandro lo considero amigo y, además, familia".

Para que no te olvides comienza con una declaración de amor a sus hijos: "Dylan y Alma, como madre, no puedo dejar de escalaros, observaros, respiraros, sentiros y amaros. Y tampoco de contaros lo que a mí la vida me ha dado y me ha quitado para ser la persona que soy ahora. He querido hacer el libro más bonito del mundo para vosotros. Con él, quisiera tocar el alma pura de vuestro destino, pero a falta de certeza de cómo será, deseo que el viaje mientras lo leéis esté lleno de perlas con las que hacer un buen collar de vida".

Dylan y Alma tienen dos hermanos más, Manuela, que tiene 22 años y es fruto del romance que Sanz mantuvo con la modelo Jaydy Mitchel, y Alexander, de 20 años, de una fugaz relación con la diseñadora Valeria Rivera.