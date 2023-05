En los últimos días, Alejandro Sanz ha preocupado enormemente a todos sus seguidores al publicar un texto en su cuenta de Twitter en el que aseguraba que estaba "triste y cansado" y que, pese a eso, estaba "trabajando" para que este sentimiento se fuera cuanto antes.

Este miércoles, Raquel Perera, exmujer del cantante madrileño, ha visitado el plató de Espejo Público para presentar su libro Para que no te olvides y, además, ha comentado cómo es su relación actual con Alejandro Sanz, con quien tiene dos hijos en común.

Así, la mujer ha comenzado explicando que "cuando era más jovencita" les dijo a sus padres que estaban "obligados" a educarla, pero llegaría un momento en el que ella tendría que educarlos a ellos porque a lo mejor desarrollaba una personalidad diferente a la de sus hermanos o a las de ellos: "Creo que tú educas a los niños, pero ellos te educan también a ti. Yo intento que la educación de mis hijos sea así".

"Me dijeron '¿tú quieres que tus hijos no cometan ningún error?'. Y yo dije que me gustaría que pudieran elegir los errores. Hay que cometerlos. Algunos de mis errores han sido vitales para mi aprendizaje y hay muchos que te aportan mucho conocimiento. También hay otros errores que no valen para nada", ha agregado Perera.

Respecto a Alejandro Sanz, ha apuntado que la separación fue dolorosa para ambos. Además, en cuanto a la situación actual del cantante, ha apuntado: "Me gustaría quedarme con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de una forma sincera y natural".

"Creo que es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo, reconocerlo para poder curar cualquier cosa que quieras. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. También me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión, porque no es lo mismo", hacía ver Perera.

"La tristeza es una emoción natural que sentimos todos en muchos momentos que, además, es incluso útil para bucear un poco en ti y mejorar las posibles decisiones que tengas que tomar en el futuro. Con la tristeza, nos levantamos sin humor, sin ánimo, y muchas veces no sabemos ni por qué. A veces es algo hormonal, porque hemos perdido algo... Pero la emoción de tristeza es algo temporal", ha agregado.

"La depresión es un trastorno psicológico y, además, perdura en el tiempo. La depresión lleva a tristeza. Pero la tristeza no tiene por qué llevar a la depresión. La depresión cuenta con muchos síntomas, entre ellos la tristeza, y a la persona que la sufre le afecta en su vida cotidiana. Dejas de hacer cosas que haces en tu día a día: dejas de trabajar, no quieres ni levantarte de la cama... En ese momento, la tristeza está mutando a una depresión. Ahí sí se necesita ayuda", ha señalado Raquel Perera.

"Creo que Alejandro está cansado, y lo ha dicho. Es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses, dándolo todo y creo que es normal que se sienta cansado. El cansancio, cuando estas en los escenarios con muchos aplausos, mucho éxito, cuando llegas a descansar cuatro o cinco días, te baja la emoción. Creo que son momentos puntuales donde uno se siente cansado y triste y lo mejor de todo es que lo ha reconocido y lo mejor que puede hacer es lo que ha dicho: que va a subirse a los escenarios", ha destacado la exmujer del cantante.