La polémica ha llegado a un instituto de Mallorca por la decisión de un profesor de lengua y literatura de mandar a sus alumnos de trece años que leyeran un cómic que contaba con contenido sexual explícito. Tal ha sido el malestar, que los padres de los alumnos han anunciado acciones legales contra el docente.

Este miércoles, El programa de Ana Rosa se ha hecho eco del caso. Además, el matinal ha destacado que el argumento de la lectura es una relación sexual entre dos mujeres, una de ellas, menor de edad.

Además, también cuenta con pasajes relacionados con el alcohol y las drogas: "No podemos mostrar las imágenes porque el contenido es muy explícito sobre las relaciones sexuales".

"Una cosa es la libertad... A mí no me parece mal que se les explique a los chicos cosas de contenido sexual. Me parece sano. Ni siquiera que sea una relación entre dos mujeres. Pero depende de cómo son esas imágenes y que se relacionen con sexo, alcohol y drogas", ha comentado Ana Rosa Quintana al conocer la noticia.

"Lamentablemente, y casi con toda seguridad, no es nada que no hayan visto unos chavales de trece años de manera mucho más explícita. Pero, como profesor de literatura, ¿no tienes otras recomendaciones dada la riqueza literaria que hay en el mundo y que prácticamente todas las grandes obras que te ayudan a entender el mundo que nos rodea están traducidas en lengua española? Estoy viendo las imágenes y sí, es para adultos", ha comentado Joaquín Prat.

"A mí no me haría ni pizca de gracia que a mis hijas les pusiesen esto en el colegio y les obligasen a leer esto porque las viñetas son más que explícitas", ha señalado Patricia Pardo mientras veía las imágenes en su teléfono móvil. "Da igual que sean dos mujeres, dos hombres o un hombre y una mujer, es que es sexo explícito, casi porno", ha añadido Quintana.

"No es una cuestión de viñetas. Es que estás a un click de no verlo en cómic, sino en movimiento con dos actores o dos actrices que son personas reales. Pero, insisto, un profesor de literatura, creo yo, puede hacer recomendaciones mucho más enriquecedoras para el desarrollo académico de los chavales que un cómic", ha recalcado Prat.